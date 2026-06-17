Trenul metropolitan din Brașov va costa 1,48 miliarde de lei. CJ a aprobat indicatorii în ședință extraordinară, fără Adrian Veștea

1 minut de citit Publicat la 13:59 17 Iun 2026 Modificat la 13:59 17 Iun 2026

Ședința extraordinară a Consiliului Judeţean Braşov, din 17 iunie 2026, cu scaunul lui Adrian Veștea gol

Consiliul Judeţean Braşov a aprobat miercuri, în şedinţă extraordinară, indicatorii tehnico-economici ai proiectului trenului metropolitan, proiect care se ridică la valoarea de 1,48 miliarde de lei, aproximativ jumătate din această sumă urmând să fie acoperită din fonduri europene, potrivit Agerpres. Președintele CJ, Adrian Veștea, a lipsit.

Astfel, una dintre hotărârile adoptate miercuri vizează aprobarea asocierii Judeţului Braşov cu Asociaţia de Transport Braşov, Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA şi cu Municipiul Braşov, în vederea implementării proiectului.

Printr-o altă hotărâre au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici ai proiectului.

Conform proiectelor de hotărâre, pentru realizarea investiţiei va fi solicitată o finanţare europeană prin Programul Transport 2021 - 2027, iar valoarea totală a proiectului se ridică la 1.486.547.043 lei (inclusiv TVA).

Din această sumă, Consiliul Judeţean Braşov va suporta 8.407.148 lei + TVA (40% din contribuţia minimă de 2% aplicată asupra valorii costurilor eligibile ale proiectului), din care 175.119 lei vizează contribuţia aferenta rolului de partener implicat direct în implementare şi parte a acordului de asociere.

Președintele Consiliului Județean Brașov este Adrian Veștea, aflat la al treilea mandat în această funcție. Duminică, el a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier al României, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul la Palatul Cotoceni.

Adrian Veștea a lipsit miercuri de la ședința extraordinară a Consiliului Județean, iar scaunul său gol a fost plasat între vicepreședinții CJ Brașov, Andrei-Daniel Șoim și Iatan Adrian, cei care au prezidat de această dată ședința.

Dacă va fi învestit ca premier, Veștea va trebui să renunțe la funcția de președinte al CJ Brașov.