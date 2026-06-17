Cursă contra cronometru pentru Autostrada Moldovei A7: Viaductul de 1,2 km pe lotul Răcăciuni–Bacău decide soarta fondurilor din PNRR

La Cleja se află punctul critic al întregului lot: viaductul de peste 1,2 kilometri lungime. Foto:Facebook/Horațiu Cosma

România intră într-o cursă contra cronometru pentru a nu pierde fondurile din PNRR destinate Autostrăzii Moldovei (A7). Un viaduct de peste 1,2 kilometri aflat pe lotul Răcăciuni–Bacău este considerat punctul critic al proiectului, iar stadiul lucrărilor de la finalul lunii august ar putea decide dacă finanțarea europeană va fi absorbită integral.

"În următoarele trei luni se joacă una dintre cele mai importante bătălii pentru infrastructura rutieră a României. Pe sectorul de 22 de kilometri al Autostrăzii Moldovei A7 dintre Răcăciuni și Bacău, fiecare zi contează", a transmis Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

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El a spus că la Cleja se află punctul critic al întregului lot: viaductul de peste 1,2 kilometri lungime, cu pile ce depășesc 20 de metri înălțime. "La această structură impresionantă vom afla, pe 31 august, răspunsul la întrebarea care ne preocupă pe toți: Va reuși România să atragă integral finanțarea nerambursabilă din PNRR pentru Autostrada Moldovei?", a spus Horațiu Cosma.

În doar două luni și jumătate trebuie finalizate ultimele picioare ale podului, montate aproximativ 150 de grinzi, instalat tablierul metalic, predalele, realizată armarea și suprabetonarea plăcii, hidroizolația, asfaltul, parapetele, iluminatul, rosturile de dilatație și marcajele rutiere.

"Din partea Ministerului Transporturilor am optimizat circuitul de plăți, astfel încât facturile constructorului să fie plătite în cel mult 10 zile de la emitere, mult sub termenul contractual de 60 de zile. Constructorul trebuie să aibă toate resursele necesare pentru a menține ritmul actual.

Autostrada Moldovei nu mai este doar un proiect pe hârtie. Zi după zi, kilometru după kilometru, ea devine realitatea pe care milioane de români o așteaptă de decenii: o infrastructură modernă, care aduce dezvoltare, siguranță, confort și șansa unui trai mai bun, acasă, în România", a mai scris secretarul de stat.