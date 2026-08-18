CGMB decide joi dacă Bucureştiul intră într-un proiect european pentru spitale reziliente la climă

Ședință a Consiliului General al Municipiului București. Sursa foto: PMB

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) se reuneşte joi, iar pe ordinea de zi este o hotărâre prin care Capitala ar urma să devină partener într-un proiect european de sănătate. Este vorba despre un program care vrea să facă sistemele de sănătate din Europa mai rezistente la efectele schimbărilor climatice, folosind decizii bazate pe date concrete. Proiectul ar fi finanţat prin apelul european HORIZON-HLTH-2026-01, notează Agerpres.

Partea bună pentru bugetul oraşului: banii care revin Bucureştiului – 128.870,45 de euro – sunt finanţare nerambursabilă, acoperită integral, 100%. Cu alte cuvinte, oraşul nu scoate niciun leu din buzunar.

Proiectul se numeşte, pe scurt, GOV4CARE (numele complet fiind „Construirea unor sisteme de sănătate europene sustenabile şi reziliente la schimbările climatice prin guvernanţă bazată pe dovezi”) şi face parte din programul european de cercetare şi inovare Horizon Europe.

Mai exact, se înscrie la tema care vizează populaţii şi sisteme medicale pregătite pentru climă, reziliente şi neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon. Bucureştiul intră aici ca partener.

Un pas important a fost deja făcut: Agenţia Executivă Europeană pentru Sănătate şi Digitalizare (HaDEA) a anunţat, printr-o scrisoare din 7 august, că propunerea a trecut de etapa de evaluare şi că a început procedura de semnare a acordului de finanţare.

Ideea din spatele proiectului e destul de simplă, chiar dacă sună tehnic: să ajute spitalele şi sistemele de sănătate din Europa să polueze mai puţin şi, în acelaşi timp, să facă faţă mai bine efectelor schimbărilor climatice.

Pentru asta, se ţine cont de cât de „verde" şi de rezistent la climă este un sistem medical atunci când se iau decizii despre cum e organizat, cum e planificat şi unde se investesc banii.

Practic, proiectul vrea să creeze un mod unitar de a măsura aceste lucruri, să compare situaţia din mai multe locuri, să testeze diverse soluţii de prevenţie şi adaptare şi, în final, să transforme toate aceste concluzii în instrumente pe care factorii de decizie chiar le pot folosi.

La proiect participă 28 de organizaţii din mai multe ţări, coordonatorul principal fiind Amsterdam University Medical Centre.

Suma totală cerută pentru întregul proiect este de 8.511.552 de euro. HaDEA a precizat în scrisoare că, după evaluare, valoarea maximă a grantului ar fi de 8.232.493,34 de euro, urmând ca suma finală să fie stabilită prin acordul de finanţare.

Din acest total, Bucureştiului îi revin 128.870,45 de euro, adică 1,51% din bugetul întregului proiect. Aceşti bani sunt acoperiţi integral din finanţarea europeană, aşa că oraşul nu trebuie să contribuie cu nimic de la bugetul local şi nici CGMB nu alocă vreo sumă. Totul depinde însă de semnarea acordului de finanţare şi de aprobarea bugetului final.

Proiectul urmează să se desfăşoare pe o perioadă de cinci ani (60 de luni).