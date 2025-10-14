2026 va fi „Anul Nadia Comăneci”. Premierul Bolojan: „Numele ei a făcut istorie în ultimii 50 de ani”

Anul 2026 va fi „Anul Nadia Comăneci”. sursa foto: Facebook / Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a avut luni, la Palatul Victoria, o întrevedere cu legenda gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci, și cu Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR). Discuțiile au vizat pregătirile pentru celebrarea „Anului Nadia Comăneci”, care va fi marcat în 2026, precum și pentru gala dedicată acesteia, programată pe 29 mai 2026, relatează Agerpres.

„Nadia Comăneci, legendă a sportului naţional şi mondial, şi Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, au fost în această seară oaspeţii premierului Ilie Bolojan şi ai vicepremierului Tanczos Barna. Întâlnirea desfăşurată în biroul prim-ministrului de la Palatul Victoria a avut ca teme de discuţie pregătirile care se fac pentru celebrarea 'Anului Nadia Comăneci' în 2026 şi pentru Gala dedicată inegalabilei gimnaste, care va avea loc în data de 29 mai anul viitor. De asemenea, s-a discutat despre organizarea unor competiţii de gimnastică, evenimente sportive, educative şi despre lansarea documentarului dedicat Nadiei Comăneci", se precizează în document.

În contextul întrevederii cu multipla campioană olimpică, premierul Bolojan a transmis un mesaj de recunoaștere a impactului pe care Nadia Comăneci l-a avut asupra generațiilor de români.

„În memoria societăţii româneşti numele Nadia Comăneci a făcut istorie în ultimii 50 de ani. Rezultatele muncii sale şi performanţele realizate au inspirat şi vor continua să inspire”, a afirmat prim-ministrul.

Șeful Executivului a subliniat, de asemenea, sprijinul Guvernului pentru organizarea evenimentelor dedicate gimnastei care a schimbat istoria sportului mondial.

„Încurajarea practicării sportului de către copii şi tineri a fost un alt subiect discutat la întâlnirea de la Palatul Victoria”, se mai menționează în comunicat.

Conform Legii nr. 130/2025, anul 2026 a fost declarat „Anul Nadia Comăneci”, la împlinirea a 50 de ani de la momentul istoric de la Montreal, pentru a onora performanțele extraordinare ale gimnastei române.

„Comitetul Olimpic şi Sportiv Român este desemnată prin lege instituţia coordonatoare a întregii activităţi derulate în anul 2026, urmând să elaboreze un calendar cu evenimente sportive şi educative care va fi transmis autorităţilor naţionale, misiunilor diplomatice şi reprezentanţelor României care funcţionează pe teritoriul altor state. Potrivit legii, Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi instituţiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse atrase potrivit legii, pentru a organiza sau sprijini logistic şi/sau financiar manifestările sportive, culturale, artistice, educaţionale sau programele de promovare", se arată în comunicatul Guvernului.