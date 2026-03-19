FBI a deschis o anchetă împotriva lui Joe Kent, fost șef al Centrului antiterorism din SUA, care a demisionat și l-a criticat pe Trump

1 minut de citit Publicat la 10:31 19 Mar 2026 Modificat la 10:31 19 Mar 2026

Joe Kent este anchetat de FBI. El și-a dat marți demisia din cadrul administrației Trump. Foto: Getty Images

Biroul Federal de Investigații, FBI, a deschis o anchetă la adresa fostului șef al Centrului național din SUA pentru combaterea terorismului, Joe Kent.

Acesta și-a dat demisia marți, în semn de protest față de războiul declanșat de actuala administrație republicană împotriva Iranului, relatează joi The New York Times și postul de televiziune CBS, citate de Agerpres.

Conform acestor instituții media americane, FBI a deschis o anchetă împotriva lui Joe Kent pentru presupuse scurgeri de informații clasificate.

Ancheta ar fi fost inițiată încă înainte ca el să-și fi dat demisia.

"Nu pot susține, în deplină conștiință, războiul care se desfășoară în prezent în Iran", a anunțat marți directorul Centrului național de combatere a terorismului în scrisoarea sa de demisie adresată președintelui Donald Trump și pe care a distribuit-o pe platforma X.

Donald Trump: Joe Kent a fost slab pe securitate, demisia lui e un lucru bun

"Iranul nu reprezenta nicio amenințare iminentă pentru națiunea noastră și este clar că am început acest război sub presiunea Israelului și a puternicului său lobby din SUA", a adăugat Joe Kent, care a fost în tinerețe militar în forțele speciale.

Donald Trump a reacționat, declarând din Biroul Oval că Joe Kent este "foarte slab în ceea ce privește securitatea" și că demisia sa este "un lucru bun".

Numit de Trump să conducă Centrul de analiză și coordonarea răspunsului SUA la amenințările teroriste, Kent a deținut funcția de consilier principal al președintelui SUA pe probleme de combatere a terorismului, notează presa internațională.