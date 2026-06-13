Putin anunță că a "rezolvat" Starlink-ul rusesc și spune că are peste 700.000 de soldaţi care luptă în Ucraina

1 minut de citit Publicat la 10:53 13 Iun 2026 Modificat la 10:53 13 Iun 2026

Vladimir Putin la Forumul economic de la Sankt Petersburg. Evenimentul a fost vizat de atacuri ucrainene cu drone. Foto: Hepta

Rusia are peste 700.000 de soldaţi desfăşuraţi în războiul din Ucraina, a declarat preşedintele Vladimir Putin la o întâlnire cu militarii desfășurată la Kremlin, cu ocazia sărbătorii naţionale din 12 iunie, când este marcată Declarației privind suveranitatea de stat a Federației Ruse.

Potrivit Agerpres, care citează DPA, Putin a fost însoțit la eveniment de ministrul Apărării, Andrei Belousov, și a vorbit despre victoria din "operaţiunea militară specială".

Invazia ordonată de liderul rus în Ucraina, pe 24 februarie 2022, a escaladat rapid în cel mai grav conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial, amintește sursa citată.

Putin: Nu avansăm pe cât de repede ne-am dori, dar avansăm

"Pas cu pas, nu atât de repede pe cât ne-am dori, dar, cu toate acestea, avansăm. Avansăm în fiecare zi", a susținut Putin.

Încă din decembrie, în timpul conferinţei sale anuale de presă şi al sesiunii publice de întrebări şi răspunsuri, el evocase cei aproximativ 700.000 de soldaţi desfășurți Ucraina.

La momentul respectiv, el a spus că aceştia sunt în principal soldați tineri, inclusiv dintre cei născuţi în anii '90.

La eveniment, militarii au vorbit despre problemele cauzate de dronele desfăşurate de armata ucraineană, care foloseşte şi reţeaua de comunicaţii prin satelit Starlink a lui Elon Musk în acest scop.

Rusia a pierdut accesul la această reţea la începutul acestui an.

Putin a recunoscut că Ucraina şi-a intensificat utilizarea dronelor, dar a adăugat că "planul Kievului pentru a diviza societatea rusă şi a provoca daune economice" nu a funcţionat.

Putin: Rusia își construiește propria rețea tip Starlink

Potrivit liderului de la Kremlin, Rusia dezvoltă în prezent drone echipate cu Inteligenţă Artificială şi îşi construieşte propria reţea de sateliţi pe orbita joasă a Pământului.

"Din punct de vedere tehnic, problema a fost rezolvată şi este doar o chestiune de extindere", a declarat președintele rus.

De luni de zile, armata ucraineană şi-a intensificat atacurile cu drone asupra industriei petroliere ruseşti pentru a sabota efortul de război al Kremlinului, a reduce veniturile din exporturi şi a eroda sprijinul public pentru confruntarea militară.

Autorităţile ruse de ocupaţie din Crimeea au restricţionat recent distribuţia de benzină, iar exportul de kerosen din Rusia a fost într-o primă fază interzis până la sfârşitul lunii noiembrie.