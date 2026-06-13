Volodimir Zelenski revocă limbii ruse statutul de limbă protejată în Ucraina. Schimbarea majoră adusă de noua lege

1 minut de citit Publicat la 10:06 13 Iun 2026 Modificat la 10:07 13 Iun 2026

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei. Sursa foto: Hepta

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a promulgat vineri o lege care revocă limbii ruse statutul de limbă protejată în Ucraina, unde aceasta rămâne limba principală a unei părţi a populaţiei, în ciuda unui declin de la invazia declanşată de Moscova, relatează AFP, conform Agerpres. Legea elimină garanțiile de protecție de care beneficia limba rusă în baza Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare, tratat al Consiliului Europei ratificat de Ucraina.

"Preşedintele Ucrainei a promulgat legea (...) O decizie importantă pentru a proteja spaţiul lingvistic ucrainean şi a ne îndeplini obligaţiile europene", a scris pe Facebook preşedintele Parlamentului, Ruslan Stefanchuk.

"Limba unui stat agresor nu poate beneficia de instrumente de protecţie concepute pentru a sprijini limbile popoarelor indigene şi ale comunităţilor naţionale", a afirmat el, invocând "justiţia şi securitatea lingvistică pentru Ucraina".

Această lege elimină protecţiile acordate limbii ruse de Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare, un tratat al Consiliului Europei ratificat de Ucraina.

Această măsură nu face limba rusă ilegală în Ucraina, dar statul nu mai este obligat să ofere servicii publice în limba rusă şi poate restricţiona educaţia în această limbă.

Conform cifrelor oficiale, aproape o treime din populaţia ucraineană vorbea limba rusă ca limbă principală înainte de război, în principal în estul şi sudul ţării.

Sondajele arată că utilizarea limbii ruse a scăzut de la începutul invadării Ucrainei în 2022, dar situaţia lingvistică este complicată de faptul că Rusia ocupă 19% din teritoriu.

Tensiunile legate de statutul limbii ruse au fost unul dintre motivele invocate de rebeliunea separatistă susţinută de Moscova din estul Ucrainei în 2014.