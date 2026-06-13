Bucharest PRIDE şi Marşul pentru normalitate au loc sâmbătă, în Capitală

1 minut de citit Publicat la 08:59 13 Iun 2026 Modificat la 08:59 13 Iun 2026

Participanți la Bucharest PRIDE (stânga) și la Marșul pentru normalitate (dreapta), ediția 2023. Sursă colaj foto: Hepta

Evenimentul Bucharest PRIDE şi Marşul pentru normalitate se desfășoară sâmbătă, în Bucureşti.

Ajuns anul acesta la a 21-a ediţie, Bucharest PRIDE se va derula pe traseul Calea Victoriei - Piaţa Naţiunilor Unite - Parcul Izvor.

Parcul din apropierea Palatului Parlamentului devine, la fel ca la precedentele evenimente, un reper pentru participanți.

Pe scena din Parcul Izvor vor fi prezenţi artişti, iar pe pajiştea din parc vizitatorii vor putea participa la ateliere, expoziţii şi activităţi sportive.

Mesaj la Marșul pentru normalitate: Noi suntem majoritatea

Şi Marşul pentru normalitate a ajuns, în 2026, la a 21-a ediţie, manifestarea fiind organizată în sprijinul valorilor familiei tradiţionale.

Mesajul din acest an este "Noi suntem majoritatea", în contextul anului 202, Anul familiei.

Participanții la acest eveninent vor parcurge traseul Piaţa Victoriei - Bd. Lascăr Catargiu - Piaţa Romană - Bd. Gheorghe Magheru - Bd. Nicolae Bălcescu - Piaţa Universităţii - Bd. I.C. Brătianu - Piaţa Unirii - Str. Halelor - Splaiul Independenţei - Dealul Mitropoliei.

Restricții de trafic în urma evenimentelor Bucharest Pride și Marșul pentru normalitate

Brigada Rutieră a anunţat restricţii de trafic în contextul celor două adunări publice, care vor avea loc după cum urmează:

Marșul pentru normalitate: Între orele 11:30 - 13:00, cu deplasare pe banda I de circulaţie pe traseul Piaţa Victoriei, alveola centrală - bulevardul Lascăr Catargiu - Piaţa Romană - bulevardul Gheorghe Magheru - bulevardul Nicolae Bălcescu - Piaţa Universităţii - bulevardul I. C. Brătianu (pe trotuar în zona pasajului Unirii) - Piaţa Unirii - dreapta strada Halelor - stânga Splaiul Independenţei - punct final Dealul Mitropoliei .

cu deplasare pe banda I de circulaţie pe traseul Piaţa Victoriei, alveola centrală - bulevardul Lascăr Catargiu - Piaţa Romană - bulevardul Gheorghe Magheru - bulevardul Nicolae Bălcescu - Piaţa Universităţii - bulevardul I. C. Brătianu (pe trotuar în zona pasajului Unirii) - Piaţa Unirii - dreapta strada Halelor - stânga Splaiul Independenţei - punct final Dealul Mitropoliei . Bucharest PRIDE: între orele 17:00 - 19:00, deplasare pe traseul Calea Victoriei (segmentul de drum cuprins între Piaţa Victoriei şi strada Gheorghe Manu) - Pod Naţiunile Unite - bulevardul Naţiunile Unite - traversare bulevardul Libertăţii - alveola Parc Izvor - punct final Parc Izvor.

Pentru buna desfăşurare a evenimentului, începând cu ora 16:00, se va restricţiona traficul autovehiculelor pe Calea Victoriei, precum şi pe traseul menţionat şi străzile care acced în acesta, gradual, în funcţie de numărul participanţilor.

"Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulaţie. De asemenea, solicită conducătorilor de autovehicule să circule cu prudenţă, să păstreze o distanţă suficientă pentru a putea frâna în condiţii de siguranţă, să nu oprească ori să staţioneze decât în locurile special amenajate şi să respecte semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţiştilor rutieri", arată sursa citată.