Un elvețian a fost arestat la graniță după ce l-a întrebat pe un polițist cum ajunge acasă

Acesta a fost transportat ulterior într-un penitenciar, unde va executa o pedeapsă de câteva săptămâni. Foto: Profimedia Images

Un cetățean elvețian a fost arestat la granița dintre Germania și Elveția după ce le-a adresat polițiștilor o întrebare aparent banală: cum poate ajunge înapoi în țara sa, potrivit Blick.

Incidentul a avut loc luni seara în localitatea Weil am Rhein, aflată la doar câteva sute de metri de frontiera elvețiană. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, s-a apropiat de agenții poliției federale germane și le-a cerut indicații pentru a ajunge în Elveția.

Înainte de a-i răspunde, polițiștii au efectuat o verificare de rutină a identității sale. Atunci au descoperit că pe numele acestuia exista un mandat de arestare emis de autoritățile germane.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, bărbatul fusese condamnat anul trecut de o instanță din Germania la plata unei amenzi de 1.800 de euro pentru furt calificat. Sentința era legată de furtul unui parfum, iar infracțiunea a fost încadrată ca „furt cu armă” deoarece asupra sa se afla un cutter în momentul comiterii faptei.

Conform legislației germane, simpla deținere a unei arme sau a unui obiect periculos în timpul unui furt poate duce la încadrarea faptei într-o categorie mai gravă, chiar dacă obiectul respectiv nu este folosit.

Deoarece bărbatul nu plătise amenda impusă de instanță și nu a putut achita suma nici în momentul verificării la frontieră, polițiștii l-au arestat pe loc. Acesta a fost transportat ulterior într-un penitenciar, unde va executa o pedeapsă de câteva săptămâni.