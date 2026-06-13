Explozie puternică, urmată de un incendiu, într-un bloc din Timişoara: Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale

Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timişoara, în această dimineaţă. Sursa colaj foto: Antena 3 CNN

Peste 40 de oameni au fost evacuaţi de urgenţă sâmbătă dimineaţă, în urma unei explozii puternice urmate de incendiu care care a avut loc într-un bloc din Timişoara. Mai multe persoane au avut nevoie de îngriji medicale. Deflagraţia s-ar fi produs de la o trotinetă electrică. Atenție, urmează informații şi imagini care vă pot afecta emoțional!

Pompierii ISU Timiş au evacuat sâmbătă dimineaţa 43 de persoane dintr-un bloc din municipiul Timişoara, iar trei persoane au primit îngrijiri medicale la faţa locului, în urma unei explozii urmate de incendiu care s-a produs într-un apartament, potrivit Agerpres.

"O trotinetă a explodat. Eram la mine acasă şi a explodat, mi-a intrat uşa în cap", a povestit un tânăr care era vizibil în stare de şoc după deflagraţia care a avut loc.

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Conform celor mai noi informaţii, trei adulţi au primit îngrijiri medicale, în stare conştientă şi cooperantă. Nicio persoană nu a fost transportată la spital, a anunţat ISU Timiş.

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă, două autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, echipajul CBRN, o autospecială pentru transport personal şi victime multiple din cadrul Detaşamentului 2 Pompieri Timişoara şi o ambulanţă SAJ.