Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul dedicat memoriei victimelor Mineriadei din 1990

<1 minut de citit Publicat la 09:52 13 Iun 2026 Modificat la 09:53 13 Iun 2026

Președintele a depus flori în memoria victimelor mineriadei din 1990. Sursă foto: Presidency.ro

Preşedintele Nicuşor Dan a depus, sâmbătă, o coroană de flori la Monumentul din Piaţa Universităţii dedicat memoriei victimelor Mineriadei din 13 - 15 Iunie 1990, scrie Agerpres.

Miercuri, șeful statului a semnat decretul potrivit căruia 15 iunie este desemnată Ziua Naţională a Memoriei Victimelor Mineriadei din 13 - 15 iunie 1990 şi a Represiunii Antidemocratice.

Astfel, ia naștere cadrul legal în care pot fi organizate evenimente cu scopul de a cinsti memoria victimelor represiunii violente din iunie 1990, de a promova educaţia civică şi de a preveni repetarea atrocităţilor.

Cu ocazia acestei zile naţionale, autorităţile şi instituţiile publice, unităţile şi instituţiile de învăţământ, mass-media şi organizaţiile neguvernamentale pot organiza manifestări culturale, educative şi comemorative dedicate memoriei victimelor şi promovării valorilor democratice.

Evenimentele violente din 13 - 15 iunie 1990 au rămas cunoscute în memoria postcomunistă drept "Mineriada din 13 - 15 iunie 1990" şi se referă la reprimarea, de către forţele de ordine, cu ajutorul minerilor, a mitingurilor de protest din Piaţa Universităţii din acea perioadă.

Manifestaţiile din piaţă, prezentate de participanți ca fiind anticomuniste, erau îndreptate împotriva guvernului condus la acea vreme de Frontul Salvării Naţionale şi împotriva preşedintelui Ion Iliescu şi începuseră încă din 22 aprilie 1990, odată cu Fenomenul Piaţa Universităţii.