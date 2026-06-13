Primul motor cu hidrogen din lume destinat furnizării de electricitate pe scară largă a început să funcționeze într-o țară europeană

1 minut de citit Publicat la 11:12 13 Iun 2026 Modificat la 11:13 13 Iun 2026

Rețea electrică în Alicante, Spania. Un motor imens, bazat pe hidrogen, a furnizat electricitate în rețeaua țării, în cadrul unui test reușit. Foto: Getty Images

Un motor gigantic alimentat cu hidrogen a furnizat cu succes electricitate în rețeaua națională a Spaniei iar momentul a fost catalogat de producătorul instalației drept premieră mondială pentru viitorul furnizării de energie din surse regenerabile, fără emisii de carbon, relatează Euronews.

Tehnologia a fost dezvoltată de compania energetică finlandeză Wärtsilä și testată la fabrica sa din nordul Spaniei.

Wärtsilä prueba en España el primer motor de gran escala alimentado al 100% con hidrógeno conectado a la red eléctrica https://t.co/ZI8Lko7UaI #EnergíaSolar #AlmacenamientoEnergético #Sostenibilidad pic.twitter.com/ZFvDF7yqZW — pv magazine España (@pvmagespana) June 11, 2026

Motorul funcționează în întregime pe bază de hidrogen și este conceput pentru a ajuta la rezolvarea uneia dintre cele mai mari provocări ale ecosistemelor regenerabile: furnizarea de electricitate atunci când energia eoliană și solară nu generează suficientă energie.

Reprezentanții companiei susțin că motoarele alimentate cu hidrogen ar putea ajuta la echilibrarea viitoarelor rețele electrice fără a produce emisii de carbon.

Spania își extinde instalațiile de electricitate bazate pe surse eoliene și solare

Spre deosebire de pilele de combustie cu hidrogen, instalația din Spania utilizează un motor uriaș cu combustie, adaptat să funcționeze cu hidrogen pur.

Compania Wärtsilä anticipează că mai multe unități ar putea fi, în cele din urmă, combinate în centrale electrice la scară largă, capabile să producă sute de megawați de electricitate.

Totuși, experții avertizează că rămân de depășit obstacole majore.

Utilizarea hidrogenului pe scară largă ar necesita investiții semnificative în infrastructura de producție, stocare și transport, precum și un sprijin politic mai puternic.

Testul din Spania vine în contextul în care țara continuă să-și extindă facilitățile bazate pe energia regenerabilă iar electricitatea din surse eoliene și solare deține o pondere tot mai mare în ansamblul sistemului energetic al acestei națiuni.