China anunță descoperirea unor noi zăcăminte de minerale strategice, inclusiv pământuri rare

1 minut de citit Publicat la 10:18 19 Mar 2026 Modificat la 10:18 19 Mar 2026

China este atât cel mai mare producător de aur din lume, cât și unul dintre cei mai mari cumpărători de metale. FOTO: Hepta

China a anunţat descoperirea, în mai multe provincii, de noi zăcăminte de minerale strategice, printre care şi pământuri rare, fluorit, barit şi antimoniu, în contextul în care tensiunile tehnologice şi comerciale cu Statele Unite persistă, informează joi EFE, potrivit Agerpres.

Astfel, au fost identificate depozite în provinciile Sichuan (centru) şi Gansu (nord-vest) ca parte a unui nou ciclu de explorare impulsionat de autorităţile chineze, a informat joi site-ul de ştiri The Paper din Shanghai.

Mineralele identificate au utilizări diferite. Pământurile rare sunt esenţiale pentru sectoare tehnologice avansate, antimoniul este folosit în domenii precum apărarea şi bateriile, în timp ce fluoritul şi baritul au aplicaţii, în principal, de natură industrială.

Potrivit Ministerului Resurselor Naturale, aceste descoperiri se încadrează în acţiunile strategice menite să consolideze prospecţiile miniere în perioada celui de-al XIV-lea Plan Cincinal (2021-2025), perioadă în care China şi-a majorat, de asemenea, rezervele de resurse precum uraniu, cupru, aur, litiu şi potasiu.

Raportul oficial consemnează, de asemenea, descoperirea mai multor zăcăminte mari de petrol şi gaze, precum şi identificarea de noi baze de resurse minerale la scară largă în diverse regiuni ale ţării.

Printre ele se numără un zăcământ de cupru de peste o sută de milioane de tone în Tibet (sud-vest), un depozit de aur în Xiling, provincia Shandong (est) şi un mare zăcământ de litiu în Sichuan, considerat cel mai mare din Asia.

China, care deţine 49% din pământurile rare ale planetei, controlează, de asemenea, peste 70% din producţia mondială şi aproape 90% din procesarea acestora.

Gigantul asiatic şi-a consolidat în ultimii ani controlul asupra acestor resurse, considerate esenţiale pentru industrii precum cea electronică, auto sau de apărare, în contextul restricţiilor tehnologice impuse de SUA.