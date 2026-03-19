Asia cumpără, într-o singură lună, cel mai mult petrol american din ultimii trei ani, după criza din Orientul Mijlociu

Cumpărătorii asiatici au achiziționat cea mai mare cantitate de petrol american din ultimii trei ani în această lună, aproximativ 60 de milioane de barili, în căutarea unor alternative la țițeiul din Golful Persic blocat în Strâmtoarea Ormuz, notează Bloomberg.

O serie de achiziții din ultimele zile a dus cantitatea de petrol american destinată Asiei, care va fi încărcată în aprilie, la aproximativ 60 de milioane de barili, potrivit unor traderi familiarizați cu tranzacțiile.

Aceasta este cea mai mare cantitate pentru o singură lună din aprilie 2023, arată datele de la Kpler Ltd. și Vortexa Ltd.

Închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz a afectat în mod deosebit națiunile asiatice care depind în mare măsură de petrolul din Golf, stimulând reduceri de producție a rafinăriilor şi o interdicție a exporturilor de combustibili în China. SUA, cel mai mare producător de petrol din lume, se numără printre beneficiarii creșterii cererii și ai creșterii prețurilor rezultate.

Printre cumpărători se numără o gamă largă de rafinării din Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Singapore și Thailanda, au declarat traderii. Cifra de 60 de milioane ar putea crește și mai mult, deoarece fereastra pentru achiziționarea de mărfuri din SUA care se încarcă în aprilie rămâne deschisă pentru o perioadă scurtă de timp.

Unde exportă SUA cel mai mult ţiţei

SUA exportă de obicei aproximativ 110 milioane de barili pe lună, aproximativ jumătate mergând către Europa și peste o treime către Asia, potrivit Kpler și Vortexa. Cumpărătorii asiatici au preluat aproximativ 35 de milioane de barili de petrol american în fiecare dintre primele două luni ale acestui an.

Joi, petrolul Brent a ajuns în doar o oră la 115 dolari pe baril și se apropie rapid de cea mai mare cotație din istorie.

Prețurile europene la gaze au crescut cu aproape 30%, până la 70,7 euro MWh. Țițeiul Brent a crescut cu peste 5%, atingând 113 dolari pe baril, la începutul tranzacțiilor din Londra.