Unde se află cele mai spectaculoase destinații pentru muzee și galerii în 2026: Europa domină topul orașelor culturale

Potrivit analizei, Londra a fost desemnată recent „capitala culturii” la nivel global, însă datele detaliate arată diferențe clare între orașele europene. FOTO: Profimedia Images

Un nou sondaj realizat de Time Out pe un eșantion de 24.000 de locuitori urbani scoate la iveală o competiție strânsă între marile capitale europene în ceea ce privește instituțiile culturale emblematice. Paris, Londra și Madrid domină clasamentele dedicate muzeelor și galeriilor de artă.

Potrivit analizei, Londra a fost desemnată recent „capitala culturii” la nivel global, însă datele detaliate arată diferențe clare între orașele europene în funcție de tipul de ofertă culturală: Parisul conduce la muzee, Madridul îl urmează îndeaproape, în timp ce Londra excelează la capitolul galerii, unde ocupă primul loc în preferințele localnicilor.

Clasamentele evidențiază astfel două centre culturale dominante ale Europei, cu scoruri ridicate de satisfacție în rândul locuitorilor, într-un top care mai include orașe precum New York, Florența și Praga.

Luna trecută, Time Out a publicat clasamentul său anual al celor mai bune orașe din lume pentru cultură, bazat pe răspunsurile a peste 24.000 de locuitori urbani intervievați în cadrul unui sondaj, iar Londra a fost desemnată câștigătoare.

Însă „cultura” este un termen larg, iar în cadrul cercetării au fost analizate în detaliu aspecte specifice ale ofertei fiecărui oraș pentru a vedea unde excelează cu adevărat, de la scene pentru muzică live și clasică, până la teatru și comedie.

Un rol important l-au avut muzeele și galeriile de artă. Începând cu muzeele, Londra — campioana en-titre — a avut o performanță foarte bună, ocupând locul al treilea și obținând aprobarea a 88% dintre localnicii intervievați. Accesul gratuit la numeroase muzee din capitala britanică și accesibilitatea generală a scenei culturale sunt principalele motive pentru care orașul a stat atât de bine în clasamentul general.

Cu un nivel de aprobare de 90%, capitala Spaniei, Madrid, a ocupat locul al doilea, însă primul loc a fost revendicat de un adevărat gigant al muzeelor și de „cel mai bun oraș pentru cultură în 2025” — Paris.

La categoria galerii lucrurile se inversează. Parisul a obținut un scor de 68% în rândul localnicilor (la egalitate cu New York), în timp ce Londra a urcat pe primul loc cu 81%, detronându-i pe toți competitorii.

Turiștii care ajung la Paris în următoarele luni sunt sfătuiți să facă o oprire la La Caverne du Pont Neuf, o instalație imersivă spectaculoasă amplasată pe cel mai vechi pod al orașului, care, după rezolvarea unor probleme inițiale, va putea fi vizitată gratuit de public. De asemenea, capitala Franței găzduiește în acest an o serie de alte expoziții importante, care merită incluse pe lista oricărui vizitator.

Topul orașelor este completat de Florența și din nou Madrid, în timp ce în clasamentul muzeelor top 5 este închis de New York pe locul 4 și Chicago pe locul 5.

Topul orașelor care merită vizitate pentru muzee și galerii

Cele mai bune orașe pentru muzee în 2026:

Paris – 97%

Madrid – 90%

Londra – 88%

New York – 85%

Chicago – 79%

Florența – 78%

Praga – 77%

Budapesta – 76%

Viena – 76%

Lisabona – 73%

Cele mai bune orașe pentru galerii în 2026:

Londra – 81%

Paris – 68%

New York – 68%

Florența – 63%

Madrid – 61%

Edinburgh – 61%

Roma – 60%

Melbourne – 60%

Praga – 58%

Washington D.C. – 56%