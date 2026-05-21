“Banksy al Franței” învelește cel mai vechi pod din Paris într-o peșteră gonflabilă: “Telefoanele au devenit peșterile noastre astăzi”

4 minute de citit Publicat la 22:21 21 Mai 2026 Modificat la 22:21 21 Mai 2026

Una dintre cele mai ambițioase opere de artă publice pe care Parisul le-a văzut în ultimele decenii a fost finanțată prin vânzarea operelor lui JR: FOTO: Profimedia Images

Pont Neuf, cel mai vechi pod din Paris, a dispărut din peisaj peste noapte, după ce artistul francez JR, supranumit “Banksy al Franței”, a început să acopere structura istorică cu o instalație uriașă gonflabilă în formă de peșteră. Lucrarea, intitulată „La Caverne du Pont Neuf”, este un omagiu adus artiștilor Christo și Jeanne-Claude și va fi deschisă publicului pe 6 iunie, potrivit France 24.

Cel mai vechi pod din Paris a început să dispară săptămâna aceasta, după ce artistul JR – cunoscut sub numele de “Banksy francez” – a început să umfle o „peșteră” gigantică deasupra Pont Neuf.

Iluzia monumentală, stâncoasă, înghite reperul din secolul al XVII-lea, care i-a purtat pe parizieni peste Sena timp de peste 400 de ani. Până joi, părea că o stâncă preistorică s-ar fi ridicat în inima orașului.

› Vezi galeria foto ‹

Procesul de umflare, care a fost efectuat peste noapte – după ce a fost amânat de vremea rea ​​– este cea mai dramatică etapă de până acum a unui proiect care a durat mai mult de un an.

Una dintre cele mai ambițioase opere de artă publice pe care Parisul le-a văzut în ultimele decenii, finanțată prin vânzarea operelor lui JR și a unor parteneri corporativi, nu se va deschide publicului până pe 6 iunie.

Ce mesaj vrea să transmită JR prin creația sa

„Suntem pe cale să lăsăm ceva incredibil în mijlocul Parisului”, a declarat JR pentru Associated Press la începutul acestui an, în studioul său din estul orașului, purtând pălăria și ochelarii de soare emblematici.

Din exterior, instalația arată ca o masă stâncoasă care „la propriu” sparge peisajul, a spus JR, care este faimos pentru lipirea de fotografii enorme pe clădiri, pereți și acoperișuri din întreaga lume. De data aceasta, a vrut ca parizienii să facă ceva neobișnuit pe cel mai aglomerat pod al lor: să se oprească.

Vizitatorii vor putea merge gratuit printr-un tunel lung și întunecat, care nu lasă să intre lumina zilei și unde, potrivit lui JR, oamenii „vor pierde noțiunea timpului”.

Cifrele sunt uimitoare. Structura are 120 de metri lungime și 18 metri înălțime – ceea ce reprezintă înălțimea unei clădiri cu șase etaje.

Totuși, este construită aproape în întregime din aer – 80 de arcade de material textil umplute cu 20.000 de metri cubi de acesta – și cântărește doar aproximativ cinci tone. Materialul textil a fost cusut manual de 25 de artizani într-un sat din Bretania.

Inginerii de la JR au petrecut săptămâni întregi repetând într-un hangar de la aeroportul Orly pentru a se asigura că, în cazul în care curentul electric ar fi întrerupt vreodată, stânca ar coborî ușor.

Opera de artă, numită La Caverne du Pont Neuf, este un omagiu adus unei legende artistice pariziene.

În 1985, artistul Christo și soția sa, Jeanne-Claude, au înfășurat același pod într-un material textil auriu pal – 13 kilometri de frânghie, un deceniu de dispute cu primăria, trei milioane de vizitatori în două săptămâni. Actul a contribuit la inventarea ideii de artă monumentală în orașele moderne.

O piață de lângă pod le poartă acum numele. „E destul de greu să-i urmărești”, a spus JR.

Ideea lui, a spus el, este de a aduce „mineralele și natura” înapoi în inima orașului. Nu acoperă podul, ci îl dezbracă – trimițând piatra prelucrată înapoi la carierele de calcar din care a fost scos Parisul însuși.

"Credem că algoritmul de pe rețelele de socializare este realitatea"

Peștera este, de asemenea, un avertisment. JR a construit-o ca o aluzie la alegoria lui Platon, în care prizonierii confundă umbrele de pe un perete cu lumea reală.

„Ce sunt peșterile noastre astăzi? Telefoanele noastre”, a spus el. „Pentru că credem că algoritmul nostru de pe rețelele de socializare este realitatea.”

Apoi intră direct în contradicție: pentru a intra în peștera sa în jurul ecranelor, vizitatorii își ridică telefoanele.

Compania de tehnologie Snap a construit un strat de realitate augmentată care arată ceea ce ochiul nu poate arăta.

Sunetul este un zumzet mineral, jos, creat de Thomas Bangalter, fost membru Daft Punk – care avea 10 ani în anul în care Christo a învelit podul.

Peștera va fi deschisă non-stop între 6 și 28 iunie, închizând podul traficului și fiind vizibilă de pe chei, de la bărcile care trec, chiar și din Turnul Eiffel.

Va coincide cu Săptămâna Modei de la Paris, Ziua Mondială a Muzicii și festivalul de arte Nuit Blanche, care durează toată noaptea.

Când va fi prăbușită, materialul va fi reutilizat sau reciclat. Aerul, spune JR, nu lasă nicio cicatrice.

Apoi, la fel ca învelișul auriu de acum 40 de ani, peștera va dispărea – iar Pont Neuf va reapărea exact așa cum era.