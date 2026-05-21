Țara al cărei președinte a fost ajutat de Putin să rămână la putere confiscă 1,4 miliarde de dolari de la Gazprom și-i dă Ucrainei

2 minute de citit Publicat la 21:49 21 Mai 2026

Sigla Gazprom în Sankt Petersburg. Justiția din Kazahstan a decis să confiște 1,4 miliarde de dolari de la firma rusă și să-i dea companiei ucrainene Naftogaz. Foto: Hepta

Justiția din Kazahstan a autorizat confiscarea sumei de 1,4 miliarde de dolari de la compania rusă Gazprom, scrie Agerpres, care citează EFE.

Banii ar urma să meargă, sub formă de despăgubiri, la compania ucraineană de stat Naftogaz.

Valoarea despăgubirilor a fost stabilită de un tribunal elvețian pentru neplata, de către Rusia, a serviciilor de tranzit al gazelor naturale prin Ucraina.

Această decizie favorabilă Kievului a fost anunțată de președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe rețelele sociale.

"Există acum o sentință pozitivă în sistemul judiciar al Kazahstanului, o decizie de 1,4 miliarde de dolari", a subliniat Zelenski.

Report by Naftogaz CEO Sergii Koretskyi. I am grateful for the professional and prompt work aimed at holding Russia financially accountable for everything it is doing against Ukraine and our Ukrainian companies. We are fighting in all jurisdictions and using all necessary legal… pic.twitter.com/8UK9uUBZ9g — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 21, 2026

Naftogaz a dat în judecată Gazprom pentru încetarea plăților aferente serviciilor de tranzit al gazelor prin Ucraina.

Plata tranzitului avea la bază un contract semnat de cele două companii energetice de stat în 2019.

Rușii au încetat plățile după ce, în mai 2022 - în contextul invaziei lansate de Moscova în februarie, același an - un punct de intrare a gazelor naturale pe teritoriul ucrainean a încetat să funcționeze.

Potrivit Kievului, situația a survenit "ca urmare a acțiunilor forțelor de ocupație ruse".

Tot potrivit Kievului, compania Naftogaz a continuat să asigure tranzitul gazelor pe teritoriul ucrainean printr-un punct de intrare alternativ, însă Gazprom a refuzat să-și onoreze obligațiile financiare.

Volodimir Zelenski a dat asigurări, joi, că Ucraina depune în continuare eforturi pentru a obține despăgubiri similare și în alte jurisdicții.

El a indicat procesele în desfășurare pentru pierderile economice suferite de companiile ucrainene ca urmare a anexării peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014.

În 2022, Putin a trimis trupe de parașutiști să-l ajute pe președintele Kassym-Jomart Tokayev

În ianuarie 2022, înaintea invaziei ruse în Ucraina, Kazahstanul a fost zguduit de revolte populare de mare anvergură, declanșate de scumpirea combustibilului.

Pe 5 ianuarie, protestatarii au invadat aeroportul din Almati, cel mai mare oraș din Kazahstan, au intrat în clădiri guvernamentale și au dat foc principalei instituții administrative.

Într-o reacție inițială la tulburări, președintele Kassym-Jomart Tokaev a dat vina pe "teroriști pregătiți în străinătate", fără să ofere nicio dovadă în acest sens.

Autoritățile aflate sub comanda lui Tokaev au trimis armata împotriva protestatarilor și au instituit o blocadă internă a comunicațiilor prin telefon și internet.

Ciocnirile între forțele guvernamentale și oamenii din stradă s-au soldat cu 238 de morți și mii de răniți, alți peste 10 mii de oameni fiind încarcerați.

Tokaev a cerut și a obținut trimiterea de trupe din partea Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC), alianță condusă de Rusia, pentru înăbușirea protestelor.

Conform relatărilor de la momentul respectiv, Rusia a trimis "forțe de menținere a păcii" pentru a "stabiliza și normaliza situația în Kazahstan".

Forța militară trimisă de Putin a numărat aproximativ 2.500 de soldați, inclusiv militari de elită din trupele de parașutiști.

La jumătatea lunii ianuarie 2022, când protestele erau, în mare parte, lichidate, Moscova a anunțat că începe să-și retragă trupele din Kazahstan.