Vanessa Trump, fosta soție a lui Donald Trump Jr., a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer şi se recuperează după o operaţie

1 minut de citit Publicat la 20:37 21 Mai 2026 Modificat la 20:38 21 Mai 2026

Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump, şi Vanessa Trump, fosta soție a lui Donald Trump Jr. Sursa foto: Getty Images

Vanessa Trump, fosta soție a lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA, a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer de sân, relatează BBC. "Deși nu este o veste pe care cineva să o aștepte, lucrez îndeaproape cu echipa mea medicală pentru a stabili un plan de tratament", a transmis aceasta. Fosta noră a lui Donald Trump a mai menţionat că a fost supusă unei intervenții chirurgicale săptămâna aceasta.

Anunţul trist a fost făcut de Vanessa Trump într-o postare pe contul ei de Instagram. În vârstă de 48 de ani, aceasta are cinci copii cu fostul soţ, Donald Trump Jr., de care a divorţat în primăvara lui 2018.

"Vreau să împărtășesc o actualizare personală despre sănătatea mea. Am fost recent diagnosticată cu cancer la sân. Deși nu este o veste pe care cineva să o aștepte, lucrez îndeaproape cu echipa mea medicală pentru a stabili un plan de tratament", a scris Vanessa Trump pe Instagram, miercuri.

Potrivit declaraţiilor sale, a suferit o intervenție medicală la începutul acestei săptămâni și a cerut publicului să îi respecte intimitatea, în timp ce se concentrează pe sănătate și recuperare.

"Rămân concentrată și plină de speranță, înconjurată de dragostea și sprijinul familiei mele, al copiilor mei și al celor mai apropiați mie. Vă mulțumesc pentru bunătatea și susținerea voastră, înseamnă cu adevărat mai mult decât pot exprima", a mai transmis Vanessa Trump pe cunoscuta reţea socială.

Ea şi Donald Trump Jr. au împreună două fete: Kai (19 ani) și Chloe (11 ani) şi trei băieţi: Donald III (17 ani), Tristan (14 ani) și Specer (13 ani). Fost model, Vanessa Trump a fost prezentată fostului ei soț de actualul președinte al SUA la începutul anilor 2000.

Postarea ei a primit sute de mesaje de susținere, inclusiv din partea Ivankăi Trump, fiica cea mare a președintelui american.

"Mă rog pentru forța ta continuă și o recuperare rapidă. Te iubesc, mama" este comentariul lăsat de Ivanka Trump la postarea Vanessei Trump.

În primăvara anului trecut, Vanessa Trump și Tiger Woods, cel mai mare jucător de golf din istorie, au anunțat că formează un cuplu.