Tiger Woods a confirmat că are o relaţie cu fosta soţie a lui Donald Trump Jr.

În vârstă de 49 de ani, Tiger Woods a confirmat duminică, pe reţelele de socializare, că are o relaţie cu Vanessa Trump, fosta soţie a lui Donald Trump Jr., a transmis luni AFP, conform Agerpres.

Cunoscut pentru discreţia sa în ceea ce priveşte viaţa privată, fostul multiplu campion de golf a susţinut într-un mesaj neobişnuit publicat pe mai multe conturi de socializare că este într-o relaţie cu Vanessa Trump.

"Iubirea pluteşte în aer şi viaţa este mai bună cu tine alături. Noi așteptăm cu nerăbdare călătoria noastră prin viață împreună. În acest moment, am aprecia intimitatea pentru toți cei dragi inimii noastre", a scris el într-o postare pe X însoţită de două fotografii în care apare împreună cu Vanessa Trump.

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI