Cod galben de vânt puternic în județul Cluj: viteza la rafală poate atinge 120 km/h

A.O.
<1 minut de citit Publicat la 18:02 01 Ian 2026 Modificat la 18:02 01 Ian 2026
Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore. Foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenţionare nowcasting Cod galben de vânt puternic, valabilă în zonele montane înalte din judeţul Cluj, unde viteza la rafală poate atinge 120 km/h.

Potrivit meteorologilor, între orele 17:10 şi 23:00, în judeţul Cluj, în zona de munte, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări ale vântului care vor sufla cu viteze de 90...120 km/h.

De asemenea, este valabilă și o atenționare Cod galben de vânt, lapoviță, ninsoare și polei în mai multe regiuni, valabilă în intervalul 01 ianuarie, ora 10:30 – 03 ianuarie, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, aria precipitațiilor se va extinde treptat în vestul, centrul și nord-vestul țării, precum și în toate zonele montane și submontane și local se vor acumula cantități de apă de 20...30 l/mp. 

 

