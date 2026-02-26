Hidrologii au emis un Cod portocaliu de inundații pe râuri din 4 județe, Cod galben în alte 7. Harta zonelor afectate

Persoanele din zonele vizate sunt sfătuite să evite deplasările în apropierea râurilor, podurilor sau a zonelor joase predispuse la inundaţii. Foto: Profimedia Images

Hidrologii au emis Cod portocaliu de inundaţii, valabil până vineri noapte, pe râuri din judeţele Giurgiu, Argeş, Dâmboviţa şi Teleorman, în timp ce pentru râuri din Timiş, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov este în vigoare un Cod galben. Sunt aşteptate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, care pot provoca inundaţii locale, dar şi creşteri de debite şi niveluri.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a actualizat, joi, atenţionarea hidrologică, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, după ninsorile abundente din weekend.

Hidrologii au anunțat că începând de joi, de la ora 12:00, până vineri, la ora 24;00, este în vigoare Codul portocaliu pe râuri din judeţele Giurgiu, Argeş, Dâmboviţa şi Teleorman.

De asemenea, tot de joi, de la ora 12:00, până sâmbătă, la ora 12:00, este activ Codul galben, care vizează râuri din judeţele: Timiş, Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov.

„Fenomenele vizate constau în scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri, existând probabilitatea depăşirii cotelor de apărare”, au atenţionat hidrologii.

Persoanele din zonele vizate sunt sfătuite să evite deplasările în apropierea râurilor, podurilor sau a zonelor joase predispuse la inundaţii.

Alte recomandări pentru populație sunt:

nu traversați râurile/pârâurile prin vad și nu încercați să treceți prin zone inundate, nici pe jos, nici cu autovehiculele;

curățați șanțurile, rigolele și podețele din jurul gospodăriilor pentru a permite scurgerea apei;

mutați bunurile din subsoluri și din zonele joase ale locuinței și protejați obiectele care pot fi luate de apă;

supravegheați copiii și nu le permiteți să se apropie de malurile apelor în creștere sau de zonele inundate;

dacă locuiți în zone cu risc de inundații, pregătiți un rucsac de urgență (acte, medicamente, apă, lanternă) și fiți pregătiți să urmați indicațiile autorităților privind evacuarea:

urmăriți mesajele RO-ALERT și informările oficiale transmise de autorități și respectați recomandările acestora;

„În cazul intensificării fenomenelor, trebuie respectate cu stricteţe indicaţiile autorităţilor locale şi ale structurilor pentru situaţii de urgenţă, pentru a preveni riscurile asupra vieţii şi bunurilor”, au mai precizat hidrologii.