BCE nu vede până acum valuri de concedieri determinate de AI: „Ce vedem e o sporire a productivităţii”

Christine Lagarde, şefa Băncii Centrale Europene BCE. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Inteligenţa artificială (AI) stimulează productivitatea în zona euro, dar încă nu a provocat un val de concedieri în urma unei automatizări mai ridicate a muncii, a afirmat joi Christine Lagarde, şefa Băncii Centrale Europene (BCE), transmite Reuters, potrivit Agerpres.

„Ceea ce vedem în acest moment este că există o sporire a productivităţii. Dar încă nu vedem consecinţele pe piaţa muncii şi valurile de concedieri de care ne temeam, şi vom urmări cu multă atenţie evoluţiile viitoare”, a declarat şeful BCE unui comitet al Parlamentului European.

„Euro digital este unul din elementele misiunii”

Lagarde a menţionat din nou că nu îşi va părăsi funcţia înainte de încheierea mandatului (octombrie 2027), pentru a-şi finaliza proiectele, inclusiv euro digital. „Euro digital este unul din elementele misiunii pe care o văd extrem de importantă. Scenariul meu de bază este că voi rămâne până la finalul mandatului pentru a livra şi consolida misiunea: stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară, un euro solid în formă digitală, atât online cât şi offline”.

Luna aceasta, membrii Parlamentului European şi-au exprimat sprijinul de principiu pentru un euro digital, o versiune electronică a monedei unice pe care Banca Centrală Europeană doreşte să o implementeze până la sfârşitul deceniului şi care ar trebui să consolideze suveranitatea Europei în zona mijloacelor de plată.

Euro digital este o versiune electronică a monedei euro, care ar putea fi utilizată la fel ca şi numerarul pentru plăţi în magazine, online şi între persoane fizice, fără costuri suplimentare pentru utilizatori.

BCE, care a început să studieze fezabilitatea lansării propriei monede digitale în 2020, intenţionează să demareze faza pilot a proiectului în 2027 şi să înceapă emiterea de euro digital în 2029, cu condiţia adoptării unui cadru legislativ european în acest an.

„Ne aşteptăm la un declin al inflaţiei şi la o stabilizare în jur de 2% spre finalul acestui an”

Oficialul a adăugat că BCE se aşteaptă ca inflaţia pentru produsele alimentare, care este crucială pentru percepţia stabilităţii preţurilor de către consumatori, va ajunge uşor peste ţinta de 2% mai târziu în acest an.

„În viitor, ne aşteptăm la un declin al inflaţiei şi la o stabilizare în jur de 2% spre finalul acestui an”, a declarat Lagarde. Oficialul a repetat că BCE se aşteaptă ca inflaţia de bază să ajungă pe termen mediu la ţinta BCE de 2%, pe fondul atenuării creşterii salariilor şi a evoluţiei bune a economiei, în pofida mediului comercial dificil.

Datele publicate miercuri de Eurostat arată că rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut până la 1,7% în ianuarie 2026, de la un nivel de 2% în decembrie 2025, mult sub ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). De asemenea, inflaţia de bază (core inflation), adică ceea ce rămâne după ce sunt eliminate preţurile pentru bunuri volatile, precum energia şi alimentele, a scăzut până la 2,2% în zona euro, de la un nivel de 2,3%. Inflaţia de bază este indicatorul urmărit cu atenţie de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară.