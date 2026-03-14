UE vrea mini-reactoare nucleare pentru energie stabilă și mai ieftină. Planul Bruxellesului pentru reactoare modulare până în anii 2030

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Uniunea Europeană mizează pe reactoarele nucleare modulare mici pentru a-și atinge obiectivele climatice și pentru a stabiliza alimentarea cu energie electrică, însă unele state și organizații de mediu avertizează că tehnologia este costisitoare și încă insuficient testată, scrie Euronews.

Comisia Europeană susține energia nucleară ca o opțiune viabilă pentru atingerea obiectivului UE de neutralitate climatică până în 2050 și pentru menținerea stabilității rețelelor electrice atunci când energia eoliană și cea solară nu pot acoperi cererea, au declarat oficiali europeni marți. Această strategie readuce în discuție un scenariu care fusese abandonat, dar care ridică în continuare preocupări legate de riscuri și impactul asupra mediului.

Planul Uniunii Europene prevede implementarea reactoarelor nucleare modulare mici (SMR) la începutul anilor 2030. Acestea ar urma să furnizeze energie electrică și căldură cu emisii reduse de carbon, contribuind în același timp la decarbonizarea și reducerea costurilor energetice pentru industrii energointensive, precum siderurgia sau industria chimică.

Totuși, mulți activiști de mediu susțin că tehnologia este încă neprobată, costisitoare și riscantă, mai ales în comparație cu sursele regenerabile de energie, care pot fi implementate mai ușor.

Unele state membre, precum Austria, Irlanda și Portugalia, s-au distanțat de planurile de relansare a energiei nucleare. Alte țări, însă, pariază pe o revenire a acestei tehnologii. În 2024, unsprezece state membre ale UE au semnat o declarație la o conferință majoră, în care au susținut că energia nucleară poate contribui la securitatea energetică și la suveranitatea energetică a Europei și au promis „o cooperare consolidată” în dezvoltarea reactoarelor SMR.

Printre semnatari s-au numărat Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Finlanda, Franța, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Polonia și Suedia. Documentul a cerut autorităților de reglementare să „deblocheze pe deplin” potențialul energiei nucleare și să „creeze condiții de finanțare” care să permită prelungirea duratei de viață a reactoarelor nucleare existente.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat recent că decizia Germaniei de a renunța la energia nucleară sub conducerea foștilor cancelari Angela Merkel și Olaf Scholz a fost o greșeală majoră, argumentând că aceasta a dus la prețuri ridicate la energie și la o capacitate insuficientă de producție.

Deși Merz a recunoscut că centralele nucleare deja închise și dezmembrate nu mai pot fi repornite în mod realist, el susține revenirea la energia nucleară prin dezvoltarea reactoarelor modulare mici.

„A fost o greșeală strategică serioasă să renunțăm la energia nucleară. Dacă tot urma să se întâmple, ar fi trebuit cel puțin să fie menținute în rețea ultimele centrale nucleare rămase în Germania acum trei ani”, a declarat Merz pentru presa germană în luna ianuarie.

Argumente similare au fost prezentate marți și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Summitul Energiei Nucleare de la Paris.

„Dacă în 1990 o treime din electricitatea Europei provenea din energie nucleară, astăzi este doar în jur de 15%”, a spus ea. „Această reducere a ponderii energiei nucleare a fost o alegere. Cred că a fost o greșeală strategică pentru Europa să întoarcă spatele unei surse de energie fiabile, accesibile și cu emisii reduse”.

În aceeași zi, Rafael Grossi, directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, a declarat că summitul din 2024 de la Bruxelles a reprezentat momentul în care „a început acest proces de reflecție”, subliniind că „energia nucleară nu va fi factorul dominant”, ci va face parte dintr-un „sistem integrat inteligent”.

Succes bazat pe piață

Reactoarele modulare mici diferă semnificativ de centralele nucleare tradiționale. Ele sunt construite în fabrici, iar componentele sunt suficient de compacte pentru a fi transportate cu camionul sau pe apă, pentru a fi asamblate ulterior la locul instalării. Problemele legate de deșeurile nucleare și de siguranță rămân însă motive de îngrijorare, chiar dacă Comisia Europeană dorește să accelereze implementarea acestei tehnologii și prezintă proiectul SMR ca pe unul industrial.

Noua strategie propune simplificarea procedurilor de autorizare pentru reactoarele SMR, inclusiv prin cooperare între statele membre în ceea ce privește supravegherea de reglementare.

„Implementarea cu succes a reactoarelor modulare mici va depinde în mare măsură de crearea unei cereri solide pe piață și de un mediu de afaceri favorabil. Nevoia tot mai mare a diverselor industrii de a-și electrifica și decarboniza producția va fi un motor important”, se arată în strategia Comisiei.

La evenimentul de marți, Ursula von der Leyen a anunțat și o garanție de 200 de milioane de euro pentru sprijinirea investițiilor private în tehnologii nucleare inovatoare, fondurile urmând să provină din piața europeană a carbonului, Sistemul de Comercializare a Certificatelor de Emisii.

„Nu doar că vom reduce riscurile investițiilor în aceste tehnologii cu emisii reduse de carbon, dar dorim și să transmitem un semnal clar pentru alți investitori să ni se alăture”, a spus von der Leyen.

Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a declarat că prețurile ridicate la energie sunt legate de dependența UE de combustibilii fosili importați, ceea ce expune regiunea la volatilitatea globală, așa cum a demonstrat criza din Orientul Mijlociu.

„Accelerarea investițiilor în infrastructura energetică și sprijinirea tehnologiilor curate inovatoare, precum reactoarele modulare mici, reprezintă un nou pas important pentru reducerea facturilor la energie”, a declarat comisarul danez.

Executivul european a precizat că peste zece state membre și-au exprimat interesul de a dezvolta și implementa reactoare SMR în următorul deceniu, în cadrul planurilor lor naționale privind energia și clima. Unele dintre acestea au deja parteneriate comerciale în derulare.

Compania energetică cehă CEZ a semnat un acord cu Rolls-Royce SMR din Marea Britanie pentru un parteneriat strategic în vederea dezvoltării și implementării reactoarelor SMR, în timp ce primul reactor modular mic din Polonia va fi construit la Wloclawek, în baza unui acord între compania energetică Orlen și Synthos Green Energy.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că în Budapesta există o dezbatere legitimă privind modul în care va fi acoperită cererea uriașă de energie generată de dezvoltările industriale din țară. El a spus că vizitele în Statele Unite și Canada au arătat guvernului său posibilitățile oferite de reactoarele nucleare de mici dimensiuni.

„Deja construiesc unul (reactor modular mic) în Ontario, pe care îl urmărim îndeaproape pentru a învăța din experiența lor”, a declarat Orban pentru presa locală în noiembrie 2025. „Scopul este să obținem tehnologia centralelor nucleare mici, care ne va permite să furnizăm constant energie ieftină – fie conectată la rețea, fie independent – pentru marile proiecte industriale care sunt în desfășurare în Ungaria”.

Spre deosebire de Ungaria, Irlanda nu consideră energia nucleară o soluție pentru viitorul său energetic. Legislația irlandeză interzice producerea de electricitate prin fisiune nucleară, iar țara se mândrește cu rezultatele obținute în domeniul energiei eoliene offshore, care furnizează în prezent aproximativ 33% din electricitatea sa.

„La nivel global, a existat un interes reînnoit și investiții în tehnologiile nucleare, inclusiv în reactoarele modulare mici, iar aceste subiecte sunt discutate activ la nivelul UE. Irlanda urmărește aceste evoluții și participă constructiv la dezbaterile din cadrul UE, Regatului Unit și altor forumuri internaționale, ca stat membru responsabil angajat în respectarea unor standarde ridicate de siguranță și protecție a mediului”, a declarat pentru Euronews un purtător de cuvânt al Departamentului irlandez pentru Energie, Climă și Mediu.

Autoritățile irlandeze recunosc însă că energia nucleară are un rol important în mixul energetic al unor state vecine, fiecare stat membru al UE fiind liber să își stabilească propriul mix energetic.

Un diplomat european și-a exprimat însă incertitudinea cu privire la utilitatea strategiei SMR.

„Planul în sine este, deocamdată, destul de vag, așa că va trebui să așteptăm să vedem cum va fi implementat în practică”, a declarat acesta.

Organizațiile de mediu sunt și mai sceptice.

Nuclear Transparency Watch (Observatorul pentru Transparență Nucleară), o organizație care promovează transparența și participarea publică în domeniul nuclear, împreună cu Biroul European de Mediu (EEB), cea mai mare rețea de organizații de mediu din Europa, au subliniat riscurile, ineficiențele și deficitul democratic asociate dezvoltării reactoarelor SMR.

„Încurajăm UE să acorde prioritate energiei regenerabile, eficienței energetice și soluțiilor de gestionare a cererii – tehnologii dovedite, rentabile și aliniate obiectivelor climatice – în loc să investească în tehnologii nucleare neprobate și cu risc ridicat”, se arată într-o declarație comună a celor două organizații.

Tom Lewis, coordonator pentru politici energetice în cadrul organizației Climate Action Network Europe, a avertizat că strategia UE privind reactoarele modulare mici riscă să distragă atenția, resursele și impulsul politic de la soluțiile deja testate, precum energia eoliană și solară.

„Anunțul privind noile instrumente de reducere a riscurilor investiționale creează riscul ca banii publici să fie folosiți pentru a devia finanțarea privată de la soluții mai realiste și mai ieftine, precum energia regenerabilă, stocarea energiei și măsurile de gestionare a cererii”, a declarat Lewis.