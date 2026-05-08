Trenul circulă iar între două capitale europene, pentru prima dată în 10 ani. Proiectul, inițiat de Bruxelles. Drumul durează 11 ore

Tren ComfortJet în gara din Praga. Foto: Profimedia Images

Orașele Praga și Copenhaga au fost conectate printr-un serviciu feroviar direct pentru prima dată după mai bine de 10 ani.

Trenurile au început să circule între capitala cehă și cea daneză pe 1 mai, serviciul fiind operat de Căile Ferate cehe, Ceske drahy, scrie publicația The Independent.

Momentan, din cauza închiderii unor linii în Germania, serviciul a demarat cu doar două trenuri pe zi, care fac temporar un ocol între Berlin și Hamburg, aspect care prelungește durata călătoriei.

În următoarele săptămâni, o garnitură feroviară va pleca din Gara Principală din Praga la ora 6:31 și va ajunge la Copenhaga la ora 19:38.

Cursa în sens invers va pleca din capitala daneză la ora 8:22 și va ajunge la Praga la ora 21:25.

Bilete de la 66 de euro și un drum de 11 ore

Începând cu 14 iunie, Ceske drahy va trece la un serviciu complet, cu trei curse pe zi de la Praga la Copenhaga și înapoi.

De la data menționată, trenurile vor pleca din Praga la orele 6:30 și 22:30, fiind adăugată o garnitură suplimentară la ora 16:30 în timpul sezonului estival.

Călătoria va dura aproximativ 11 ore.

Din Copenhaga la Praga, trenurile vor circula de la orele 5:54, 9:54 și 23:14.

Biletele vor costa începând de la aproximativ 66 de euro.

Serviciul feroviar Praga - Copenhaga, inițiat de Comisia Europeană

Traseul include orașele germane Dresda, Berlin și Hamburg.

"Pasagerii se vor putea bucura de o perspectivă panoramică asupra râului Elba, de peisajul rural din nordul Germaniei, precum și de traversări impresionante peste strâmtorile care separă partea continentală a teritoriului danez de insulele Fyn și Sjælland (Zealand, n.r.)", a explicat Michal Krapinec, directorul general al Căilor Ferate cehe.

El a adăugat că pasagerii vor călători cu trenurile de lungă distanță ComfortJet ale companiei, care sunt dotate cu scaune ergonomice rabatabile, aer condiționat, wifi, prize de alimentare și porturi USB, beneficiind și de un vagon restaurant cu specialități cehe.

Noul serviciu Praga - Copenhaga și retur este primul dintre cele 10 proiecte pilot inițiate de Comisia Europeană pentru a sprijini conexiunile feroviare transfrontaliere.

Se estimează că aceste trenuri între cele două capitale vor deservi peste 15 milioane de oameni care locuiesc în zonele metropolitane de-a lungul traseului.