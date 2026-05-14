Care sunt cele 47 de companii la care se măresc salariile și se fac angajări. Argumentele principale ale deciziei

3 minute de citit Publicat la 23:55 14 Mai 2026 Modificat la 23:55 14 Mai 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Guvernul a aprobat, joi, o majorare de 6,5% pentru bugetele a 47 de companii și a dat undă verde pentru ocparea posturilor vacante. Deși anunțul vine după ce Ilie Bolojan a spus că „România are printre cele mai mici venituri din UE, dar printre cele mai mari cheltuieli salariale”, Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului a spus că aceste companii „sunt pe profit, nu pe pierdere”. Printre argumentele deciziei se numără păstrarea puterii de cumpărare și plecarea personalului calificat.

Potrivit unui comunicat al Executivului, cei 47 de operatori economici aflaţi în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea autorităţilor administraţiei publice locale din 22 de judeţe îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: apă-canal (29 de companii), salubritate (4 companii), transport (10 companii), la care se adaugă un parc industrial, două aeroporturi (Cluj şi Iaşi) şi Baza de tratament Ocna Mureş.

Memorandumul, inițiat de Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, prevedere majorarea salariilor companiilor care:

nu au înregistrat pierderi şi plăţi restante la data de 31 decembrie 2025 şi nu prevăd în anul 2026 pierderi şi plăţi restante

care au înregistrat pierderi şi/sau plăţi restante la data de 31 decembrie 2025 şi prevăd reducerea pierderilor realizate la data de 31 decembrie 2025 cu cel puţin dublul sumelor programate pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, precum şi reducerea plăţilor restante cu cel puţin 20% faţă de nivelul realizat la data de 31 decembrie 2025, după caz

care au beneficiat de subvenţii/transferuri în anul 2025 pentru activitatea operaţională de la bugetul de stat/local, după caz, cu condiţia ca sumele reprezentând creşteri salariale conform lit. a) şi b) să fie suportate din venituri proprii, cu reflectarea în creşterea acestora în mod corespunzător

Documentul integral, de peste 500 de pagini, poate fi consultat AICI.

Lista completă a firmelor

APAVIL S.A. (Vâlcea)

S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

ELTRANS S.A. (Botoșani)

S.C. URBIS S.A. Baia Mare

S.C. Transport Public S.A. Focșani

Multi-Trans S.A. (Sfântu Gheorghe)

Compania de Apă S.A. Buzău

HARVIZ S.A. Miercurea Ciuc

S.C. Apă Filipeștii de Târg S.R.L.

SEPSI ÚT-ÉPÍTŐ S.R.L. (Covasna)

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A.

S.C. APASERV SATU MARE S.A.

Apă Canal Sibiu S.A.

Compania de Transport Public Iași S.A.

S.C. Servicii Publice Iași S.A.

Societatea Salubris S.A. (Iași)

S.C. URBANA S.A. Odorheiu Secuiesc

AQUATIM S.A. (Timiș)

APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani

APA PROD S.A. Deva

Oradea Transport Local S.A.

S.C. Apă Târnavei Mari S.A. (Sibiu)

SEPSI REKREATÍV S.A. (Covasna)

Salubrizare Timișoara S.R.L.

S.C. Transport Public Timișoara S.A.

S.C. RAJA S.A. (Constanța)

Vital S.A. Baia Mare

S.C. Trans Bus S.A. (Buzău)

S.C. Aquavas S.A. (Vaslui)

S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Termoficare Oradea S.A.

Compania Aquaserv S.A. (Mureș)

Compania Apa Brașov S.A.

Compania de Apă Arad S.A.

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.

S.C. Csíki Trans S.R.L. Miercurea-Ciuc

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

S.C. Transport Local S.A. Târgu Mureș

Regia Autonomă Aeroportul Iași

Societatea Apă Canal 2000 S.A. Pitești

S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

S.C. TRANSURB S.A. Vaslui

Baza de Tratament și Agrement Băile Sărate Ocna Mureș S.A.

Apă-Canal Ilfov S.A.

S.C. Apă Canal Cornu S.R.L.

Patru firme sunt din orașul lui Bolojan

Dintre cele 47 de firme, patru sunt din Oradea, orașul în care Ilie Bolojan a fost primar.

„Impactul măsurilor luate este de 168,7 milioane lei, respectiv: 83,1 milioane lei reprezintă majorări salariale în limita maximă a indicelui mediu de creştere a preţurilor prognozat pentru anul 2026 (43 operatori, 49,3% din total); 66,4 milioane lei reprezintă cheltuieli aferente celor 1.241 de posturi vacante care vor fi ocupate (33 operatori, 39,4% din total); 18,3 milioane lei reprezintă cheltuieli aferente posturilor nou-înfiinţate (11,2% din total) în cuantum de 376”, se mai arată în comunicatul citat.

Printre argumentele aduse majorării se numără protejarea puterii de cumpărare și combaterea inflației. În document se menționează că salariile angajaților nu au mai fost mărite din 2023 sau 2024, în timp ce inflația a fost semnificativă, reducând drastic puterea de cumpărare.

Mai mult, documentul menționează că „operatorii se confruntă cu o plecare masivă a personalului calificat (ingineri, șoferi, mecanici) către companii private care oferă salarii mult mai atractive și bonusuri”.

În plus, toate aceste creșteri sunt suportate exclusiv din veniturile proprii ale companiilor, nu de la bugetul de stat, deoarece firmele înregistrează profit.