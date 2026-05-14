Bolojan spune că majorarea veniturilor prin legea salarizării trebuie să vină la pachet cu concedieri: „Avem cheltuieli prea mari”

2 minute de citit Publicat la 18:02 14 Mai 2026 Modificat la 18:13 14 Mai 2026

Premierul demis al României, Ilie Bolojan. Foto: Hepta

Premierul demis al României, Ilie Bolojan, a vorbit, într-o conferință de presă susținută joi, despre modificările Legii salarizării. „Astăzi avem cheltuieli salariale într-o anvelopă totală care sunt disproporționat de mari față de posibilitățile țării, raportat la veniturile bugetare”, a spus Bolojan, subliniind că „România are printre cele mai mici venituri din UE, dar printre cele mai mari cheltuieli salariale”. „Practic, din fiecare leu colectat, 39% acoperă salariile din sectorul bugetar”, a adăugat el.

„Avem un angajament luat de guvernările anterioare de a veni cu o modificare la legea salarizării, în așa fel încât salariile din sectorul public să fie transparente. Astăzi avem cheltuieli salariale într-o anvelopă totală care sunt disproporționat de mari față de posibilitățile țării, raportat la veniturile bugetare.

La sfârșitul anului trecut existau 1.280.000 de posturi în sectorul public din România, distribuite pe categorii profesionale. Avem politici salariale care sunt decuplate de dinamica productivității muncii și ce constatăm? Că decalajul de salarizare dintre public și privat se adâncește. De asemenea, avem creșteri salariale în sectorul public care nu au ținut cont de productivitate și aici se văd tendințele pe care le avem”, a spus Ilie Bolojan.

Mai departe, Bolojan a subliniat că „România are printre cele mai mici venituri fiscale din țările UE, dar printre cele mai mari cheltuieli salariale în sectorul bugetar”.

„Avem o situație în care România are printre cele mai mici venituri fiscale din țările UE, dar printre cele mai mari cheltuieli salariale în sectorul bugetar. Deci avem venituri mai mici decât celelalte țări UE, dar cheltuieli în pondere mare. Practic, din fiecare leu colectat, 39% acoperă salariile din sectorul bugetar”, a subliniat el.

Mai mult, el a spus dobânzile de anul acesta reprezintă 3% din PIB-ul României.

„Ceea ce vom propune pentru a avea o lege a salarizării cât mai bună, pentru a fi sustenabilă, pe care atunci când o propunem să nu creeze așteptări care nu pot fi onorate, ține de asemenea de angajamentele României legate de reducerea deficitului bugetar și de constrângerile pe care le avem ca țară.

Doar dobânzile de anul acesta reprezintă 3% din PIB-ul României. Constrângerile țin de păstrarea unui procent al anvelopei salariale ca pondere din PIB care să se situeze foarte puțin peste 8%. Astăzi avem 8,1%, deci nu vom putea avea o pondere mai mare pentru că nu ne putem permite, altfel intrăm într-o fundătură”, a adăugat Bolojan.

În plus, el a subliniat că, pentru a crește salariile din 2027, există două posibilități.

„Avem aproximativ 166 de miliarde de lei total cheltuieli de salarii în sectorul public. Creșterile care pot fi făcute de la anul trebuie să țină cont de aceste date și nu avem decât două posibilități: o corecție de amplitudine mică sau, dacă se doresc corecții și creșteri mai mari, singura soluție este să reducem baza de cheltuieli publice, deci reduceri de personal unde nu este justificat, ca să poți să îi plătești mai bine pe cei care lucrează mai bine”, a mai spus premierul demis.