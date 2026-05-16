Raport BNR: Urmează noi scumpiri, iar inflația rămâne ridicată până în 2027. „Incertitudini mari” din cauza crizei politice

3 minute de citit Publicat la 21:27 16 Mai 2026 Modificat la 21:28 16 Mai 2026

În raportul în care a anunțat menținerea ratei de dobândă monetară neschimbată din cauza inflației uriașe din România, BNR a mai anunțat și că se așteaptă ca ritmul scumpirilor să continue până în luna iulie a acestui an. Inflația ar urma să-și continue creșterea mai ales din cauza scumpirii carburanților și gazelor. De asemenea, Banca Națională a României avertizează și că situația țării este complicată de incertitudinile provocate de criza politică de după demiterea guvernului Bolojan.

„Potrivit prognozei din raport, rata anuală a inflației va crește în trimestrul II 2026 peste nivelurile previzionate anterior, în principal ca urmare a efectelor anticipate a fi exercitate de scumpirea combustibililor, pe fondul măririi deosebit de ample a cotațiilor petrolului și gazelor naturale în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Acestea se vor suprapune efectelor de bază nefavorabile ce se vor manifesta în același interval pe segmentul energie, dar și influențelor așteptate să vină din liberalizarea pieței gazelor naturale pentru consumatorii non-casnici și din eliminarea ulterioară a plafonului pentru adaosul comercial la alimente de bază.

Rata anuală a inflației va cunoaște, însă, o corecție descendentă substanțială în trimestrul III 2026 - odată cu epuizarea efectelor directe ale eliminării plafonului la prețul energiei electrice și ale majorării cotelor de TVA și a accizelor -, și va descrește apoi gradual, reintrând în trimestrul III 2027 în interiorul intervalului țintei, în condițiile intensificării presiunilor dezinflaționiste ale factorilor fundamentali, îndeosebi a celor din partea deficitului de cerere agregată; acesta s-a adâncit peste așteptări în trimestrul IV 2025 și este așteptat să se mai adâncească în semestrul I 2026, pe fondul progresului corecției bugetare, dar și în contextul crizei energetice globale, coborând și menținându-se pe întregul orizont de prognoză la valori semnificativ mai joase decât cele previzionate anterior.

Incertitudini crescute sunt însă asociate, în actualul context politic intern, măsurilor potențial adoptate în perspectivă în scopul continuării consolidării bugetare dincolo de anul curent corespunzător Planului bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE și procedurii de deficit excesiv”, se arată în raportul făcut public de BNR, vineri.

BNR: Numărul angajaților scade de la începutul anului

Efectivul salariaților din economie și-a accelerat descreșterea în intervalul ianuarie-martie 2026 comparativ cu trimestrul precedent, în timp ce rata șomajului BIM (Biroul Internațional al Muncii) a înregistrat, la rândul ei, o scădere pe ansamblul trimestrului I 2026, după ce s-a mărit la o valoare medie de 6,2 la sută în trimestrul IV 2025.

Dinamica anuală a salariului brut nominal și-a accentuat, de asemenea, tendința descendentă pe ansamblul trimestrului I 2026, iar cea a costului unitar cu forța de muncă din industrie s-a redus semnificativ față de nivelurile încă ridicate înregistrate în a două jumătate a anului 2025.

Totodată, intențiile de angajare pe orizontul foarte scurt de timp, precum și deficitul de forță de muncă raportat de companii au continuat să se reducă în luna aprilie 2026, atingând niveluri tot mai joase din perspectivă istorică, dar într-un ritm vizibil încetinit, după cum arată cele mai recente sondaje de specialitate.

Rata dobânzii de politică monetară rămâne neschimbată

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, vineri, să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an.

Într-un comunicat, BNR precizaează că membrii Consiliului au decis şi menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an. De asemenea, rata dobânzii la facilitatea de depozit rămâne la 5,50% pe an.

Consiliul a mai stabilit menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Instituția citată a subliniat că deciziile au fost luate "pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile în acest moment, precum şi în condiţiile incertitudinilor ridicate"

Inflația anuală, aproape 11% în România

România este în recesiune tehnică, potrivit definiției care presupune două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului. Produsul Intern Brut a scăzut anul trecut, în trimestrul IV față de trimestrul III.

De asemenea, PIB-ul în trimestrul I din anul curent a scăzut față de ultimul trimestru din anul trecut. Produsul Intern Brut a s-a contractat cu 0,2% față de trimestrul IV din 2025, a anunțat miercuri Institutul Național de Statistică.

Comparativ cu primul trimestru I din 2025, scăderea de la an la an a fost de 1,7% pe seria brută și de 1,5% pe seria ajustată sezonier.

Rata anuală a inflației a ajuns la 10,7% în luna aprilie 2026, comparativ cu aprilie 2025.