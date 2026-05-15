BNR a decis să mențină neschimbată rata dobânzii de politică monetară, după ce inflația anuală a ajuns la aproape 11%

Publicat la 15:29 15 Mai 2026

BNR a decis să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. Foto: Agerpres

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, vineri, să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an.

Într-un comunicat, BNR precizaează că membrii Consiliului au decis şi menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50% pe an.

De asemenea, rata dobânzii la facilitatea de depozit rămâne la 5,50% pe an.

Consiliul a mai stabilit menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Instituția citată a subliniat că deciziile au fost luate "pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile în acest moment, precum şi în condiţiile incertitudinilor ridicate"

Inflația anuală, aproape 11% în România

România este în recesiune tehnică, potrivit definiției care presupune două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului.

Produsul Intern Brut a scăzut anul trecut, în trimestrul IV față de trimestrul III.

De asemenea, PIB-ul în trimestrul I din anul curent a scăzut față de ultimul trimestru din anul trecut.

Produsul Intern Brut a s-a contractat cu 0,2% față de trimestrul IV din 2025, a anunțat miercuri Institutul Național de Statistică.

Comparativ cu primul trimestru I din 2025, scăderea de la an la an a fost de 1,7% pe seria brută și de 1,5% pe seria ajustată sezonier.

Rata anuală a inflației a ajuns la 10,7% în luna aprilie 2026, comparativ cu aprilie 2025.