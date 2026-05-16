România şi alte 35 de ţări susţin înfiinţarea unui tribunal special pentru judecarea lui Putin, asemănător celui de la Nürnberg

1 minut de citit Publicat la 15:17 16 Mai 2026 Modificat la 15:17 16 Mai 2026

România şi alte 35 de ţări susţin înfiinţarea unui tribunal special pentru judecarea lui Putin. Foto: Profimedia Images

România şi alte 35 de state au semnat, vineri, la reuniunea ministerială a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei, de la Chişinău, un acord pentru înființarea unui tribunal special, care să-l judece pe Vladimir Putin pentru agresiunea împotriva Ucrainei. "România a notificat intenția de a adera la Acordul Parțial Extins privind Comitetul Director al Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei ca un pas concret al angajamentului ferm de a sprijini eforturile internaționale pentru tragerea la răspundere a celor responsabili de încălcări grave ale dreptului internațional. Înființarea tribunalului este susținută de 36 de țări", a anunţat ministra de Externe, Oana Ţoiu.

Rezoluția a fost semnată de următoarele ţări: Andorra, Austria, Belgia, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Republica Moldova, Monaco, Muntenegru, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Ucraina și Regatul Unit.

"Tribunalul Special devine o realitate juridică. Foarte puțini credeau că această zi va veni. Dar a venit. Putin va intra în istorie ca un infractor", a postat şi ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiga, pe reţelele sociale.

"La final, miniștrii au adoptat Declarația de la Chișinău și o serie de decizii privind Acordul Parțial Extins privind Comitetul Director al Tribunalului Special, Noul Pact Democratic pentru Europa, viitorul activităților Consiliului Europei în domeniul migrației și cooperarea cu Uniunea Europeană", a precizat Ţoiu.

Președinta Moldovei, Maia Sandu, care a fost gazda summitului, a transmis că Ucraina are nevoie de mai mult decât ajutor financiar.

„Presiunea asupra Rusiei nu trebuie să slăbească, e nevoie de mult mai mult decât ajutor financiar. Este esențială și tragerea la răspundere pentru crimele comise", a afirmat Maia Sandu.