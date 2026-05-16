Proiectul "Străzi deschise" revine în Bucureşti. Tema şi programul complet al weekend-ului 16-17 mai. Când se reia traficul rutier

2 minute de citit Publicat la 08:56 16 Mai 2026 Modificat la 08:56 16 Mai 2026

Proiectul "Străzi deschise" revine în Bucureşti. Foto: Pană Tudor/Inquam Photos

"Piaţa Revoluţiei - Comunitate pentru Toţi" este tema celui de-al patrulea weekend al proiectului "Străzi deschise - Bucureşti", care transformă unul dintre cele mai simbolice spaţii ale Capitalei într-un loc dedicat întâlnirii, dialogului şi activităţilor comunitare, notează Agerpres.

Programul weekendului, desfăşurat pe Calea Victoriei, este dezvoltat în colaborare cu Asociaţia Străzi pentru Oameni şi include activităţi sportive şi artistice, ateliere pentru copii şi conversaţii despre viitorul Bucureştiului, informează, vineri, ARCUB.

Tema acestui weekend invită publicul la o reflecţie asupra rolului spaţiilor publice ca locuri de întâlnire, participare şi apartenenţă. În centrul programului se află Piaţa Revoluţiei, unul dintre cele mai simbolice spaţii ale Capitalei, privit de această dată ca un loc deschis comunităţii.

Momentul central al zilei de sâmbătă este dezbaterea "Pentru Bucureşti, pentru toţi? Spaţiu public, apartenenţă şi viaţă civică într-un oraş european", organizată în colaborare cu Asociaţia Străzi pentru Oameni, între orele 17:00-18:00, în Piaţa Revoluţiei.

Pornind de la întrebarea "Cine ajunge să simtă că Bucureştiul este şi al lui?", panelul reuneşte invitaţi locali şi internaţionali din domenii diverse într-o conversaţie despre felul în care spaţiul public influenţează integrarea şi sentimentul de apartenenţă într-o capitală europeană aflată în transformare.

Desfăşurat în limba engleză, cu interpretare în limba română, evenimentul este deschis publicului larg şi propune o discuţie despre cum poate deveni Bucureştiul un oraş mai deschis şi mai primitor pentru toţi.

Workshopuri interactive

Tot sâmbătă, Piaţa Revoluţiei va găzdui workshopuri interactive de iniţiere în skateboarding pentru copii şi adolescenţi, susţinute de SPOT Skateboard Club, şi demonstraţii de skateboarding cu trick-uri avansate, iar participanţii sunt invitaţi să descopere şi un atelier de croşetat - deschis de Asociaţia Niciodată Singur - în acelaşi spaţiu.

Pe Calea Victoriei, în zona Parcului Kretzulescu, publicul va putea participa, pe parcursul întregii zile, la sesiuni de pictură în aer liber, organizate de Asociaţia Artiştilor Plastici.

Totodată, iubitorii de istorie urbană pot lua parte la turul ghidat itinerant "De la Brâncoveanu la Carol al II-lea", susţinut de Laurenţiu Enache, istoric şi ghid turistic, într-un traseu care conduce participanţii de la Palatul CEC la Ateneul Român. Participarea la turul ghidat este gratuită şi se face pe bază de înscriere.

Activităţile de duminică

Şi duminică, "Străzi deschise - Bucureşti, Promenadă urbană" continuă să transforme temporar străzile oraşului în spaţii dedicate comunităţii, culturii şi interacţiunii urbane, prin activităţi culturale, sportive şi educative, proiectul invitând locuitorii să redescopere Bucureştiul într-un ritm mai apropiat de oameni şi de nevoile lor.

În fiecare weekend, Calea Victoriei devine pietonală pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecţia cu Splaiul Independenţei, între orele 10:00-22:00, fără afectarea intersecţiilor. Traficul rutier se reia pe timpul nopţii (sâmbătă spre duminică), de la ora 22:00 până la ora 9:00.

Se va permite traversarea pe Str. Ştirbei Vodă, Str. C.A. Rosetti, Str. Dem I. Dobrescu, Str. Ion Câmpineanu, Bd. Regina Elisabeta.

În weekendul 16-17 mai, str. Ion Brezoianu nu devine pietonală.

"Străzi deschise - Bucureşti, Promenadă urbană" este un proiect al Primăriei Municipiului Bucureşti.