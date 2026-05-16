CSM Reșița a sărbătorit 100 de ani de istorie în fotbal: „Tradiție, devotament, implicare. O echipă care a trecut prin multe”

2 minute de citit Publicat la 21:49 16 Mai 2026 Modificat la 21:49 16 Mai 2026

În cadrul ceremoniei au fost oferite și plachete comemorative celor care au susținut de-a lungul timpului activitatea clubului / foto: Antena 3 CNN

Un secol de istorie, emoție și pasiune pentru culorile roșu și negru. CSM Reșița, una dintre echipele de tradiție ale fotbalului românesc, a sărbătorit 100 de ani de existență printr-o gală aniversară. Atmosfera a fost una încărcată de nostalgie și de speranță pentru viitorul formației din Banatul de Munte.

Gala Centenarului CSM Reșița a adus împreună personalități din lumea sportului, administrației și a vieții publice locale, într-un eveniment dedicat istoriei unuia dintre cele mai importante cluburi de tradiție din fotbalul românesc.

În cadrul ceremoniei au fost oferite și plachete comemorative celor care au susținut de-a lungul timpului activitatea clubului și au contribuit la păstrarea spiritului Rosner.

Organizatorii spun că, în ciuda dificultăților financiare și a măsurilor de austeritate care au afectat activitatea echipei în ultimii ani, comunitatea din jurul clubului a rămas mică.

„Mi se pare firesc să organizăm această gală, pentru că suntem sponsorul principal al echipei de fotbal și domnul Gheorghe Filipescu, directorul general al societății AquaCaraș, este un susținător. Chiar astăzi discutam cu dumnealui de cât timp susține echipa aceasta de fotbal și mi-a zis că de când se știe.

Așadar, chiar și înainte de a fi directorul general al societății, el a fost alături de club și în momentele bune, și în momentele mai puțin bune”, a declarat Ionela Glodorenco, ofițer de presă AquaCaraș.

La eveniment au participat reprezentanți ai administrației locale și județene, ai Federației Române de Fotbal, dar și lideri ai galeriei londoneze.

„Un moment emoționant pentru Banatul de Munte, pentru Reșița, pentru județul Caraș-Severin. Multe cuvinte ar caracteriza evenimentul de azi: tradiție, istorie, devotament, implicare, roșu și negru, o istorie bogată, o echipă care a trecut prin multe și a ajuns la 100 de ani”, a declarat Silviu Hurduzeu, președinte CJ Caraș-Severin.

„Astăzi este despre fotbal, mâine este un eveniment extrem de important.

Sunt 100 de ani de fotbal în Reșița. Ce vă pot spune este că Primăria, în 2016, de când a preluat clubul CSM Reșița și îl finanțează în proporție foarte mare, v-a oferit de-a lungul timpului o mână de ajutor”, a declarat Răzvan Burleanu, președinte FRF.

La 16 mai 2026 se împlinesc exact 100 de ani de la înființarea CSM Reșița.

De-a lungul timpului, clubul a trecut prin momente de glorie, dar și prin perioade dificile. Un lucru a rămas însă neschimbat: loialitatea suporterilor pentru culorile roșu și negru.

Gala Centenarului s-a încheiat cu un program artistic susținut de Ansamblul Folcloric Bârzava, iar invitații au transformat seara într-o adevărată sărbătoare dedicată clubului, care reprezintă de un secol orașul Reșița și fotbalul din Banatul Montan.