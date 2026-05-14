Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului de la Roma, după ce a fost învinsă, 4-6, 3-6, în semifinale, de Coco Gauff

Publicat la 18:27 14 Mai 2026

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro, după ce a fost învinsă, joi, în semifinale, de Coco Gauff, cu 6-4, 6-3, notează Agerpres.

Cîrstea (36 ani, 27 WTA) s-a înclinat în faţa americancei după o oră şi 15 minute de joc. Meciul a fost întrerupt pentru scurt timp în setul secund, la 3-2 pentru Gauff.

Sorana Cîrstea a condus cu 2-0, 3-1 şi 4-2 în primul set, dar Gauff (22 ani, 4 WTA) a revenit şi s-a impus cu 6-4, după patru ghemuri consecutive. În actul secund, americanca a început mai bine, a avut 2-0, Cîrstea a egalat, 2-2, dar Gauff a preluat din nou controlul şi a câştigat cu 6-3.

Gauff, finalistă anul trecut la Roma, a câştigat astfel toate cele patru dueluri cu Sorana, primul în 2020 în turul secund la Australian Open, cu 4-6, 6-3, 7-5, iar apoi anul acesta în optimi la Miami, cu 6-4, 3-6, 6-2, şi în turul al treilea la Madrid, cu 4-6, 7-5, 6-1.

Cîrstea va rămâne cu un cec de 289.115 de euro şi 390 de puncte WTA pentru evoluţia sa de la Foro Italico, unde a obţinut cel mai bun rezultat de până acum.

Cealaltă semifinală le va opune pe ucraineanca Elina Svitolina şi pe poloneza Iga Swiatek.