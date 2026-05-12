Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinale la Roma, după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko

<1 minut de citit Publicat la 16:02 12 Mai 2026 Modificat la 16:25 12 Mai 2026

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, numărul 27 mondial, s-a calificat, marţi, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro, după ce a trecut de letona Jelena Ostapenko, 6-1, 7-6 (7/0).

Sâmbătă, Cîrstea a eliminat-o în turul III al turneului Masters de la Roma pe Arina Sabalenka, numarul 1 WTA, după trei seturi: 2-6, 6-3, 7-5.

În vârstă de 36 de ani, Sorana Cîrstea se află în prezent pe locul 27 WTA, şi va juca în semifinale la Roma cu câştigătoarea partidei dintre Coco Gauff și Mirra Andreeva.

Până la Ostapenko, Sorana a trecut de Tatjana Maria cu 6-2, 6-0, apoi de Arina Sabalenka cu 2-6, 6-3, 7-5 şi apoi de Linda Noskova, în optimile de finală, cu 6-2, 6-4.