Finala de la Cupa Mondială 2026 va avea un concert în pauză, ca la Super Bowl: Chris Martin de la Coldplay a anunțat ce artiști cântă

3 minute de citit Publicat la 12:25 14 Mai 2026 Modificat la 12:25 14 Mai 2026

Chris Martin și personaje din The Muppets au anunțat ce artiști cântă la finala FIFA World Cup 2026. Sursa foto: Coldplay via Instagram

Shakira, Madonna și superstarurile K-pop BTS vor fi capetele de afiș ale primului show de la pauza finalei Cupei Mondiale organizat vreodată, a anunțat FIFA joi, potrivit CNN.

Finala Cupei Mondiale este programată pe 19 iulie, pe stadionul MetLife din New Jersey, și este așteptată să atragă milioane de telespectatori din întreaga lume, pe lângă spectatorii prezenți în arenă.

Cupa Mondială 2026 începe pe 11 iunie, în Ciudad de México, iar meciurile se vor disputa în mai multe locații din SUA, Canada și Mexic.

Show-ul de la pauza finalei, coordonat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, va fi produs de organizația non-profit Global Citizen și va sprijini FIFA Global Citizen Education Fund, a transmis FIFA.

Fondul este „o inițiativă de referință care își propune să strângă 100 de milioane de dolari pentru extinderea accesului la educație de calitate și fotbal pentru copiii din întreaga lume”, a scris FIFA în anunț.

„Pe durata turneului, 1 dolar din fiecare bilet vândut la meciurile Cupei Mondiale FIFA 2026™ va fi donat către acest fond.”

Într-un videoclip de promovare publicat pe rețelele sociale, Chris Martin a apărut alături de personaje din Sesame Street și The Muppets, videoclipul incluzând și o scurtă apariție a trupei BTS.

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a sugerat pentru prima dată organizarea acestui spectacol inaugural la un eveniment dedicat Cupei Mondiale, în martie 2025.

„Va fi un moment istoric pentru Cupa Mondială FIFA și un spectacol pe măsura celui mai mare eveniment sportiv din lume”, declara atunci Infantino.

Regulamentul oficial al fotbalului, stabilit de International Football Association Board, prevede că pauza de la mijlocul meciului nu trebuie să depășească 15 minute, iar în acest moment nu este clar dacă regula va fi modificată pentru a permite desfășurarea concertului, așa cum se întâmplă la show-urile de la pauza Super Bowl.

Săptămâna trecută, FIFA a anunțat că starul reggaeton J Balvin va fi cap de afiș la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale din Ciudad de México. La spectacol vor mai participa Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná și Tyla.

Antena va difuza meciurile FIFA World Cup 2026 și 2030 în România

Antena a reușit cea mai importantă achiziție din istoria drepturilor sportive premium, obținând drepturile exclusive de difuzare pentru cele mai urmărite evenimente sportive din lume: meciurile de fotbal de la FIFA World Cup 2026 și FIFA World Cup 2030. Este pentru prima dată în România când un grup comercial privat reușește această performanță.

FIFA World Cup 2026 va fi un eveniment unic, marcând prima ediție cu 48 de echipe și 104 meciuri, desfășurate în trei țări din America de Nord: SUA, Canada și Mexic. Antena va aduce publicului românesc fiecare moment de pasiune și spectacol din acest turneu istoric.

În 2030, FIFA World Cup va celebra 100 de ani de la prima ediție, oferind un spectacol de neuitat. Meciurile vor începe în America de Sud, în Uruguay, Argentina și Paraguay, și vor continua în Europa, unde vor captiva milioane de fani din Spania, Portugalia și Maroc.

FIFA World Cup este cel mai urmărit eveniment al planetei - conform Nielsen, peste 5 miliarde de oameni au urmărit la TV sau în lumea digitală desfășurarea ultimei ediții din Qatar câștigată de Argentina lui Messi.

România nu a mai fost la World Cup de 28 de ani.

