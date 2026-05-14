Predicţie sumbră de la BNR: Dacă rezolvăm pierderile de la metrou scumpind biletul la 10 lei vom trăi mai prost pentru multă vreme

Consilierul BNR Eugen Rădulescu este de părere că "jaful" din interiorul unor companii de stat şi din diferite instituţii publice nu poate fi oprit prin măsuri cu impact economic neînsemnat, cum ar fi scumpirea biletului de metrou la 7 lei sau la 10 lei, pentru a acoperi pierderile Metrorex. Acesta acuză, pe contributors.ro, şi că "îmbuibarea dincolo de orice limite a unor privilegiați este un adevărat cancer care roade vitalitatea societății românești".

Eugen Rădulescu a mai dat un exemplu: "Auto-premierea conducerii unei entități a statului cu frumușica sumă de 180 de mii de euro. Aici este posibil ca legile, intenționat construite, strâmb să nu fi fost încălcate prin acest abuz flagrant, dar asta nu schimbă cu nimic realitatea extragerii de rente din banul public".

Consilierul BNR a scris şi că "Administrarea multor întreprinderi publice este, de asemenea, o tragedie. Astfel, aberațiile descoperite de controlul dispus de ministrul interimar al transporturilor la metrou arată de ce prețul unui bilet ar trebui mult majorat numai pentru a acoperi o parte a hoției".

Eugen Rădulescu a mai transmis şi de ce România are unul din cele mai ridicate prețuri ale energiei electrice din Europa.

"Cel mai recent exemplu de rente descoperite de guvern s-a referit la escrocheria rezervării capacității de transport la Transelectrica, astfel încât să fie practic blocată posibilitatea de creștere a producției prin noi capacități. Așa se explică de altfel, în bună parte, de ce România are unul din cele mai ridicate prețuri ale energiei electrice din Europa, care afectează structural capacitatea de creștere a economiei naționale", a mai observat Eugen Rădulescu.