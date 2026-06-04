Andra Gogan, întâmpinată cu entuziasm la WonderFest 2026: „Visurile devin realitate atunci când muncești pentru ele”

1 minut de citit Publicat la 10:03 04 Iun 2026 Modificat la 10:03 04 Iun 2026

Participanții la WonderFest 2026 au avut parte de una dintre cele mai așteptate întâlniri ale festivalului: dialogul cu Andra Gogan, una dintre cele mai iubite și urmărite artiste ale tinerei generații.

Actriță, cântăreață, producător și creatoare de conținut cu milioane de admiratori, Andra Gogan a fost prezentă la WonderFest 2026 pentru a-și prezenta și susține cel mai recent proiect cinematografic, „Sirenele: Secretul Medalionului”, film care s-a bucurat de un interes deosebit din partea tinerilor participanți la festival.

Întâlnirea s-a transformat rapid într-un dialog sincer despre succes, perseverență, disciplină și curajul de a-ți urma visurile. Tinerii au avut ocazia să afle detalii despre parcursul profesional al artistei, despre provocările pe care le-a întâlnit de-a lungul anilor și despre modul în care pasiunea poate fi transformată într-o carieră de succes.

În cadrul discuției, Andra Gogan a vorbit și despre experiența realizării filmelor dedicate adolescenților și despre responsabilitatea pe care o simte față de publicul tânăr care o urmărește.

Un moment aparte a fost cel în care artista a vorbit despre rolul esențial al familiei în toate proiectele sale.

„Tot ceea ce am realizat a fost posibil și datorită familiei mele. Fără sprijinul lor nu aș fi ajuns aici. Au fost alături de mine la fiecare pas, au crezut în mine și m-au ajutat să merg mai departe atunci când a fost greu”, le-a mărturisit Andra Gogan participanților.

Președinta WonderFest, Lavinia Șandru, a apreciat mesajul transmis de artistă și impactul pozitiv pe care îl are asupra noii generații.

„Andra Gogan este dovada că succesul nu vine peste noapte. În spatele performanțelor sale stau ani de muncă, disciplină și perseverență. Copiii au nevoie de modele autentice, iar Andra le arată că visurile pot deveni realitate atunci când sunt susținute de muncă, seriozitate și de sprijinul familiei”, a declarat Lavinia Șandru.

WonderFest 2026 este organizat de Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov și reunește copii, adolescenți, artiști, regizori, actori și traineri din România și din străinătate.

Ediția din acest an beneficiază de sprijinul UZPR, Inspectoratului Școlar Județean Ilfov, Primăriei Măgurele, Universității din București – Facultatea de Fizică, Academiei Da Vinci, Mastercard, Băncii Transilvania, RetuRo, Editurii Litera, Dorna, UAC, iStoma și CautDentistBun.ro.

Întâlnirea s-a încheiat cu fotografii, autografe și multe zâmbete, într-o atmosferă care a confirmat încă o dată că WonderFest este locul unde filmul, educația și inspirația se întâlnesc.