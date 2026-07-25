România va avea prima bază olimpică de canotaj. OMV Petrom investește 1,7 milioane de euro în Arena de Canotaj PETROM

România va avea prima bază olimpică de canotaj. OMV Petrom investește 1,7 milioane de euro în Arena de Canotaj PETROM

România, una dintre cele mai puternice națiuni ale lumii în canotaj, va avea în sfârșit o bază construită la standarde internaționale. OMV Petrom și Federația Română de Canotaj au anunțat lansarea proiectului Arena de Canotaj PETROM, care va fi dezvoltat pe Lacul Pantelimon și va deveni prima bază de canotaj din țară proiectată pentru omologare internațională.

Proiectul răspunde unei nevoi importante a sportului românesc. Deși canotajul aduce constant medalii la Campionate Europene, Mondiale și Jocuri Olimpice, România nu dispune în prezent de o pistă olimpică omologată conform standardelor internaționale. Noua arenă va crea condițiile necesare atât pentru pregătirea sportivilor de elită, cât și pentru organizarea unor competiții europene și mondiale în România.

„Suntem alături de Federația Română de Canotaj din 2024, când am lansat un program prin care sprijineam dezvoltarea tinerelor talente în canotaj. Împreună cu această nouă sponsorizare, ajungem la o investiție în canotajul românesc de aproape 3 milioane de euro,” a declarat Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom.

„Acest parteneriat este vital pentru viitorul canotajului românesc”, a punctat și Elisabeta Lipă, Președintele FRC.

Evenimentul de lansare a reunit reprezentanți ai OMV Petrom, Federației Române de Canotaj și autorităților locale, alături de campioni ai României. În cadrul evenimentului au fost prezentate și primele imagini ale viitoarei arene, precum și lotul României pentru Campionatele Europene de la Varese, cu Simona Radiș în prim-plan.

Prin această investiție, parteneriatul dintre OMV Petrom și Federația Română de Canotaj trece într-o nouă etapă: de la susținerea viitorilor campioni, la construirea infrastructurii necesare pentru performanță.