Un elicopter care transporta turişti s-a prăbuşit în Kenya. Nu există supravieţuitori

Un elicopter care transporta turişti s-a prăbuşit miercuri în centrul Kenyei şi niciunul dintre pasageri nu a supravieţuit, a declarat o sursă din aviaţia civilă pentru AFP, conform Agerpres. Nu au fost oferite detalii despre circumstanţele producerii accidentului sau numărul persoanelor aflate la bordul aparatului de zbor.
Elicopterul s-a prăbuşit în zona Muntelui Ololokwe, la circa 250 km nord de Nairobi, potrivit sursei sub rezerva anonimatului.
"Pot confirma că a fost vorba de un accident de elicopter. Nu există supravieţuitori", a declarat sursa, fără a preciza naţionalităţile celor aflaţi la bord.
Muntele Ololokwe, un munte sacru pentru poporul samburu ce atinge 2.000 de metri înălţime, este o zonă populară pentru drumeţii. Companiile locale oferă tururi cu elicopterul.
Un purtător de cuvânt al Autorităţii Aviaţiei Civile din Kenya a declarat că elicopterul se îndrepta spre râul Ewaso Nyiro, care curge prin Rezervaţia Naţionala Samburu, notează Reuters.
Pe 1 martie, şase persoane, inclusiv un membru al parlamentului, au murit într-un accident de elicopter în vestul Kenyei.