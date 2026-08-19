Un elicopter care transporta turişti s-a prăbuşit în Kenya. Nu există supravieţuitori

<1 minut de citit Publicat la 14:09 19 Aug 2026 Modificat la 14:09 19 Aug 2026

Un elicopter care transporta turişti s-a prăbuşit în Kenya, miercuri, 19 august 2026. Sursa foto: Getty Images

Un elicopter care transporta turişti s-a prăbuşit miercuri în centrul Kenyei şi niciunul dintre pasageri nu a supravieţuit, a declarat o sursă din aviaţia civilă pentru AFP, conform Agerpres. Nu au fost oferite detalii despre circumstanţele producerii accidentului sau numărul persoanelor aflate la bordul aparatului de zbor.

Elicopterul s-a prăbuşit în zona Muntelui Ololokwe, la circa 250 km nord de Nairobi, potrivit sursei sub rezerva anonimatului.

"Pot confirma că a fost vorba de un accident de elicopter. Nu există supravieţuitori", a declarat sursa, fără a preciza naţionalităţile celor aflaţi la bord.

Muntele Ololokwe, un munte sacru pentru poporul samburu ce atinge 2.000 de metri înălţime, este o zonă populară pentru drumeţii. Companiile locale oferă tururi cu elicopterul.

Un purtător de cuvânt al Autorităţii Aviaţiei Civile din Kenya a declarat că elicopterul se îndrepta spre râul Ewaso Nyiro, care curge prin Rezervaţia Naţionala Samburu, notează Reuters.

Pe 1 martie, şase persoane, inclusiv un membru al parlamentului, au murit într-un accident de elicopter în vestul Kenyei.