"L-a șters din istorie". Venezuela l-a abandonat pe Maduro în închisoarea americană și n-a mai cerut eliberarea lui

Guvernul Venezuelei nu a mai cerut eliberarea fostului președinte Nicolas Maduro. Foto:Getty Images via CNN Newsource

Guvernul Venezuelei nu a mai cerut eliberarea fostului președinte Nicolas Maduro în timpul negocierilor desfășurate în această lună. Este cel mai clar semn de până acum că regimul de la Caracas l-ar fi abandonat în mâinile sistemului judiciar american, scrie Financial Times.

În ianuarie, președinta interimară Delcy Rodriguez a descris capturarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, de către Statele Unite și scoaterea lor din Venezuela drept un act de "agresiune josnică". Fratele său, președintele Parlamentului venezuelean, a declarat atunci că autoritățile „nu se vor odihni” până când Maduro nu va fi eliberat din închisoarea din Brooklyn, unde este acuzat de trafic de droguri.

Guvernul condus de Rodriguez și sprijinit de Statele Unite a surprins însă opoziția prin faptul că nu a formulat nicio asemenea cerere în timpul celor cinci sesiuni de negocieri, încheiate săptămâna trecută, au declarat pentru Financial Times mai multe persoane care au participat la discuții.

"Maduro și Flores pur și simplu nu există la masa negocierilor", a declarat un reprezentant al opoziției. "Au fost șterși din istorie."

Guvernul american a susținut-o pe Rodriguez, care fusese vicepreședinta lui Maduro, după ce trupele speciale americane l-au capturat pe liderul autoritar într-o operațiune nocturnă desfășurată pe 3 ianuarie. În schimb, Rodriguez a permis accesul investitorilor străini la vastele resurse naturale ale țării, inclusiv accesul companiilor americane la rezervele de petrol ale Venezuelei.

Prima rundă de negocieri cu opoziția trebuia să stabilească pașii necesari pentru organizarea unor noi alegeri prezidențiale, dar s-a încheiat cu puține rezultate concrete.

Cele două tabere s-au concentrat asupra finanțării reconstrucției după cutremurele devastatoare din iunie. Participanții au cerut repatrierea unor lingouri de aur în valoare de aproximativ patru miliarde de dolari, depozitate în seifurile Băncii Angliei. Guvernul și opoziția au convenit, de asemenea, să înceapă pregătirea unei reforme a sistemului judiciar.

După încheierea negocierilor, guvernul a anunțat eliberarea a 131 de deținuți politici. Organizația pentru drepturile omului Foro Penal a precizat însă că a putut confirma eliberarea a cel puțin 78 de persoane.

Analiștii consideră că Maduro nu pare să aibă șanse la un tratament asemănător, deși Delcy Rodriguez, o susținătoare veche a socialismului revoluționar, îl numea odinioară "singurul și unicul" președinte al Venezuelei.

Din perspectiva guvernului, "soarta lui este deja hotărâtă", a declarat Edward Rodriguez, analist și consultant venezuelean. "Vor lăsa procesul să își urmeze cursul, în timp ce se concentrează asupra singurei lor priorități: supraviețuirea."

Imediat după capturarea lui Maduro, Rodriguez a cerut public și ferm eliberarea acestuia, în timp ce încerca să obțină sprijinul aripii dure din serviciile de securitate. Ulterior, ea i-a înlocuit pe principalii lideri militari cu persoane care îi sunt loiale. În același timp, puternicul șef al aparatului de securitate, Diosdado Cabello, s-a apropiat brusc de Washington.

În ianuarie, în orașele din Venezuela au fost amplasate pancarte și panouri publicitare care cereau eliberarea lui Maduro și a soției sale. Multe dintre acestea au fost între timp înlăturate. Picturile murale realizate în sprijinul lui Maduro înainte de arestarea sa au fost acoperite. În Caracas au mai rămas doar câteva portrete de mari dimensiuni ale fostului cuplu prezidențial.

Discursurile publice scurte ale lui Rodriguez contrastează cu intervențiile lungi, populare și vehemente ale lui Maduro. Președinta interimară îl menționează rareori în aparițiile sale publice și nu a vorbit despre el nici în discursul susținut după încheierea negocierilor de săptămâna trecută.

Maduro, ales personal de fostul președinte Hugo Chavez drept continuator al proiectului său socialist revoluționar, păstrează totuși sprijinul nucleului dur al mișcării chaviste.

Negocierile au provocat controverse și în rândul opoziției, inclusiv pentru că au marginalizat-o pe cea mai populară reprezentantă a acesteia, laureata Premiului Nobel María Corina Machado.