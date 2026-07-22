SUA au colectat 13 miliarde de dolari din petrolul Venezuelei, dar nimeni nu știe unde sunt banii. Democrații amenință cu anchete

SUA au preluat controlul asupra exporturilor de petrol ale Venezuelei și au suspendat unele sancțiuni. Foto: Getty Images

Administrația Trump a încasat peste 13 miliarde de dolari din vânzările de petrol din Venezuela în acest an, conform calculelor FT, dar nu a spus aproape nimic despre ce s-a întâmplat cu banii.

SUA au preluat controlul asupra exporturilor de petrol ale Venezuelei și au suspendat unele sancțiuni după ce l-au capturat pe președintele Nicolás Maduro în ianuarie și au instalat-o pe vicepreședinta Delcy Rodríguez la conducerea statului.

Veniturile din petrol reprezintă aproximativ un sfert din PIB-ul Venezuelei, iar ridicarea sancțiunilor era așteptată să ofere un impuls major economiei, care se afla în criză chiar înainte de cutremurele devastatoare de luna trecută.

Însă, la șase luni după ce SUA au preluat controlul asupra fondurilor, economiștii spun că dovezile unei redresări în Venezuela sunt relativ reduse - un semn potențial că SUA nu a trimis toate veniturile înapoi la Caracas.

Washingtonul a oferit relatări divergente despre ceea ce face cu banii, de la un ordin executiv care descrie propriul său rol ca fiind de „custode” până la președintele Donald Trump care spune că SUA „face mulți bani” din petrolul venezuelean.

Legislatorii americani din ambele partide încep să facă presiuni asupra administrației pentru a explica unde s-au dus banii și ce face administrația Trump pentru a preveni corupția în jurul alocărilor.

Soarta banilor din petrol din Venezuela a devenit tot mai presantă

FT a calculat probabilele venituri din petrol ale Venezuelei folosind date despre transporturile de țiței din țară din ianuarie, compilate de Kpler, o platformă de analiză a datelor și transportului de mărfuri. FT a folosit estimări de preț de la Argus Media, o agenție de stabilire a prețurilor, pentru prețul țițeiului Merey, un tip de țiței extra-greu produs în Venezuela, precum și pentru Boscan și Hamaca, două tipuri mai puțin comune de țiței venezuelean.

Datele despre prețuri nu acoperă toate tipurile de țiței venezuelean și au început abia în februarie. Valoarea barilurilor cu estimări directe de preț expediate din ianuarie se ridică acum la aproximativ 11,5 miliarde de dolari. Pe baza modelelor istorice de prețuri, însă, se așteaptă ca volumele neevaluate să fi dus totalul la peste 13 miliarde de dolari.

Guvernul venezuelean a creat un site web pentru a urmări veniturile din vânzările de petrol gestionate de SUA, dar are o singură intrare - un transfer de 300 de milioane de dolari în martie.

În cadrul unei audieri de marți, María Elvira Salazar, o membră republicană din sudul Floridei, a cerut ca rapoartele privind fondurile să fie făcute publice din cauza „importanței transparenței cu privire la locul în care se îndreaptă banii”.

Soarta banilor din petrol din Venezuela a devenit și mai presantă în urma celor două cutremure devastatoare din 24 iunie. ONU estimează că, numai, costul daunelor aduse clădirilor și infrastructurii va fi de 37 de miliarde de dolari.

Benjamin Gedan, un fost oficial de rang înalt al Casei Albe pentru America Latină în administrația Obama, a declarat că democrații ar putea investiga fondurile petroliere dacă vor câștiga controlul asupra uneia sau ambelor camere ale Congresului în noiembrie.

„Aceasta ar putea fi o țintă cu adevărat tentantă”, a spus el. „Vă puteți imagina o mulțime de citații și cereri de mărturie despre distribuirea banilor petrolieri din Venezuela.”

La scurt timp după raidul din ianuarie, președintele Trump a declarat că veniturile „vor fi controlate de mine”. De atunci, administrația a emis o serie de declarații despre modul în care pot fi utilizate fondurile petroliere.

Ordinul executiv inițial din ianuarie prevedea că fondurile vor fi proprietatea guvernului venezuelean și vor fi păstrate în conturi guvernamentale americane într-o „capacitate custodială și guvernamentală”.

Cu toate acestea, Departamentul Energiei al SUA a declarat că fondurile „vor fi distribuite în beneficiul poporului american și al poporului venezuelean”. În iunie, Trump a declarat că SUA au recuperat costul operațiunii militare din Venezuela „de 28 de ori” prin intermediul petrolului și a adăugat că SUA „câștigă și mulți bani”.

„48 de minute pentru a câștiga acel război”, a spus Trump. „Am scos milioane de barili de petrol.”

Administrația Trump promite că va furniza rapoarte trimestriale

Michael Kozak, un reprezentat al Depratamentului de Stat, a declarat că aproximativ 3 miliarde de dolari din venituri din petrol au fost trimise în Venezuela și că KPMG auditează conturile bancare. El a spus că administrația va furniza rapoarte trimestriale cu privire la fonduri, dar democrații din Comisia pentru Afaceri Externe spun că nu au primit nicio informație de atunci.

Oficialii americani spun că controlul fondurilor petroliere a fost folosit pentru a exercita o influență asupra lui Rodríguez, un membru cheie al regimului, care guvernează acum țara parțial prin instrucțiuni de la Washington.

„Monitorizarea financiară este în curs de desfășurare pentru a se asigura că fondurile beneficiază poporul venezuelean”, a precizat Departamentul de Stat. Mulți economiști se așteptau ca Venezuela să se bucure de o redresare economică puternică în acest an, având în vedere că până în ianuarie țara a fost obligată să vândă petrol la un preț semnificativ redus pe piețele internaționale pentru a ocoli sancțiunile americane.

Guvernul a introdus o nouă lege a resurselor pentru a încuraja investițiile în petrol și gaze, iar producția a crescut în acest an.

Cu toate acestea, Francisco Rodríguez, economist venezuelean la Centrul pentru Cercetări Economice și Politice din Washington, a declarat că rata oficială de creștere din primul trimestru, de 2,5%, a fost cea mai mică din ultimii aproape cinci ani.

„Venezuela probabil nu a crescut mai rapid în ciuda creșterii veniturilor din petrol în primul trimestru, deoarece SUA nu au transferat guvernului venezuelean totalitatea veniturilor sale din petrol crescute”, a spus el.