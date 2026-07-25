Criza de la "Marie Curie". Medicul Cîrstoveanu susţine că vor mai muri copii. "Avem un bebeluş prematur pe care nu îl putem prelua"

Criza de la "Marie Curie". Medicul Cîrstoveanu avertizează că vor mai muri copii. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Șeful Secției ATI Neonatală de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Marie Curie" din Bucureşti, Cătălin Cîrstoveanu, a declarat pentru Digi24 că deblocarea celor 22 de posturi de asistenți medicali, aprobată de Guvern, nu este suficientă pentru a rezolva criza din secție. Medicul avertizează că deficitul de personal continuă să pună în pericol viața copiilor și susține că "vor mai muri" copii, întrucât este vorba despre "o problemă a sistemului". Vineri, un al doilea bebeluș dintre cei nouă aflați pe lista de așteptare pentru un loc la secția de Terapie Intensivă Neonatală de la Spitalul "Marie Curie" din București a murit.

Doctorul Cătălin Cîrstoveanu a mai precizat anterior, la Digi24, că medicii au publicat o listă a copiilor care așteaptă un loc la terapie intensivă, denumită "lista rușinii și a disperării".

Potrivit şefului Secției ATI Neonatală de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Marie Curie", în cei șase ani de la lansarea aplicației, 150 de copii aflați pe lista de așteptare au murit.

Întrebat în cadrul interviului oferit vineri seara despre situația care există în prezent în unitatea medicală, Cătălin Cîrstoveanu a răspuns că problema persistă şi a avertizat că "vor mai muri" copii.

"Și vor mai muri. Evident că nu se rezolvă. Pentru unii e doar statistică. O statistică pentru unii, o necredință pentru alții. Trebuia să spun mai demult și mai clar. (...). Altfel, cum se explică atâția morți pe o listă de așteptare? Asta înseamnă altceva, dacă încă nu credem. Eu nu permit să se spună neadevăruri", a explicat

Guvernul României a aprobat în ședința de joi, memorandumul privind organizarea concursurilor pentru ocuparea a 22 de posturi vacante de asistenți medicali la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Marie Curie".

Deblocarea acestora ar urma să permită redeschiderea celor cinci paturi ATI închise din lipsă de personal, situație semnalată în ultimele zile de conducerea spitalului și de cadrele medicale. Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a precizat însă că aprobarea memorandumului nu rezolvă problema deficitului de personal din sistemul sanitar.

Întrebat cât de mult va ajuta această măsură, medicaul Cătălin Cîrstoveanu a spus că problema este una sistemică și nu poate fi rezolvată doar prin deblocarea unor posturi.

"Păi, dacă mâine pleacă alte două asistente, n-am rezolvat nimic. E o problemă a sistemului. Pentru mine, asta denotă o neînțelegere a situației".

Şeful Secției ATI Neonatală de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Marie Curie" din Bucureşti a explicat că spitalele nu pot fi analizate după aceleași criterii, pentru că nivelul de complexitate al cazurilor este diferit.

"Sunt spitale care tratează anumite boli, sunt spitale care tratează boli ceva mai complicate și sunt spitale care tratează boli foarte complicate. Nu trebuie să intre toate la un loc. Sunt spitale care au grad de ocupare de 10%, sunt spitale care au grad de ocupare de 20%, sunt unele care au 100%. Secția noastră are grad de ocupare de 100%. Asta poate denota ceva pentru cineva care trebuie să înțeleagă din cifre anumite lucruri", a menţionat Cătălin Cîrstoveanu în timpul declaraţiilor.

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Întrebat cum arată în prezent lista de așteptare, medicul a spus că există deja un nou caz grav.

"Cred că mai avem acum un copil prematur, foarte mic, iar colegii ne-au spus că probabil este vorba despre o transpoziție de mari vase. Pentru cine înțelege lucrul acesta, trebuie să înțeleagă că este foarte posibil ca într-o săptămână sau două să moară, dacă acesta este diagnosticul. Încă nu știm, urmează doar să stabilim diagnosticul, pentru că nu putem să îl preluăm", a avertizat Cătălin Cîrstoveanu.

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a declarat joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria: cheltuielile de personal din spitale reprezintă, în medie, 65% din sumele contractate cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, existând însă unități în care acestea ajung la 90% din total.

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Cîrstoveanu a afirmat că păstrarea personalului calificat este una dintre cele mai mari probleme ale secției și a criticat nivelul de salarizare al asistenților medicali.

"M-am interesat pe șantier cât câștigă un rigipsar și un macaragiu și am văzut că depășesc cu mult salariul asistentei mele de la reanimare, care are spor de 75%. M-am interesat, din curiozitate, care este situația salariilor în România și, în contextul în care sporul ar putea fi redus, cine vine pe 4.000 de lei într-o secție de reanimare? Cine este dispus să aibă atâta responsabilitate, să stea 12 ore în picioare? Uneori nici nu beau apă. Cine face lucrul ăsta? Evident că nimeni. Sunt lucruri extrem de simple și banale", a precizat oficialul.

El spune că nici înlocuirea rapidă a personalului care pleacă nu este posibilă.

"De unde să găsesc eu asistente instantaneu în locul celor care au plecat? Le-a specializat cineva în România și nu știm noi? Sunt asistente debutante care vin la examene și iau nota unu. Sunt asistente debutante care vin și nu știu să scrie în limba română. Astfel de asistenți vreau lângă un pacient aflat în stare critică? Mai ales când vorbim despre copii", a mai declarat şeful Secției ATI Neonatală de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Marie Curie".