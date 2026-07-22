Secția ATI pentru nou-născuți de la „Marie Curie” nu mai poate prelua bebeluși, din lipsă de asistente. Guvernul a blocat angajările

Spitalul „Marie Curie”. Foto: Agerpres

Șeful secției ATI nou-născuți de la Spitalul „Marie Curie”, Cătălin Cîrstoveanu, a spus, la Antena 3 CNN, că miercuri a fost preluat un singur copil și că este „ultimul pe care îl luăm astăzi până nu eliberăm cinci paturi”. După plecarea unor asistente, posturile au rămas vacante, deoarece angajările în sistemul public sunt blocate prin ordonanță de urgență, iar spitalul a fost nevoit să scoată din activitate 5 paturi. Cîrstoveanu spune că „suntem în situația în care munca este insuportabilă pentru asistenți”.

„Lucrurile sunt așa de multă vreme. Atunci când asistentele noastre pleacă în concedii de maternitate, când intră în concedii medicale prelungite sau când, pur și simplu, își dau demisia, înainte se puteau angaja persoane în locul celor plecate, adică strict pe locurile acestora.

Acum, de o perioadă mai lungă, pentru că nu stau atent la politică și la ce se întâmplă, nu am mai avut acest drept. Și s-au adunat: iată, cinci au plecat în concedii de maternitate, iar două și-au dat demisia, pentru că, evident, nu mai fac față. Munca se împarte la mai puține asistente și este o muncă epuizantă, pur și simplu. Este un bulgăre de zăpadă: pleacă una, pe nimeni nu înlocuiește și astfel se pierd tot mai multe posturi.

Oamenii cred, și cred că și cei care sunt în funcții importante cred, că aici împărțim pilule, mai facem o injecție și pacientul se externează”, a spus el.

El a spus că „în loc să rezolvăm pacienții în policlinică, îi rezolvăm în spitale, pentru că așa sunt cerințele”, subliniind că „este grav acest lucru”.

„În loc să rezolvăm pacienții în policlinică, îi rezolvăm în spitale, pentru că așa sunt cerințele. Este grav acest lucru și eu nu pot să-mi explic cum sunt spitale în România, astăzi, care au milioane de euro în cont, iar altele nu au nimic în cont și trăiesc de pe o zi pe alta, rugându-se de minister să le dea bani ca să aibă cu ce să îngrijească pacienții.

Suntem în situația în care munca este insuportabilă pentru asistenți. Toată ziua îi vezi transpirați, nu se mai bucură de munca lor. Spun că au ajuns „pe pilot automat”. Nu mai au timp de nimic.

Ne-am dus la sală, ne-am trezit în mijlocul nopții să luăm copilul de la sală. L-am dus la sală, a venit instabil. Unii sunt resuscitați, unii nu trăiesc, iar lângă cei care nu trăiesc sau care sunt foarte gravi stăm alături de ei. Nu poți să spui: „Îl lăsăm, că oricum moare”. Nu există așa ceva.

Astăzi a venit hârtia. Este ultimul copil pe care îl luăm astăzi până nu eliberăm cinci paturi”, a afirmat el.

În plus, Cîrstoveanu subliniază că „nici măcar majorarea de TVA nu a fost acoperită” și afirmă că „cei care lucrează aici lucrează pe banii lor

„Eu sunt acum în clădirea PNRR, în care PNRR a investit 9 milioane de euro. Vreți să vă spun că cei care lucrează aici lucrează pe banii lor, până când se deblochează banii de la domnul ministru, cum a spus, de la Finanțe? Oamenii aceștia au stat șase luni de zile până când Finanțele au deblocat banii. Nici măcar majorarea de TVA nu a fost acoperită. Se spune: „Nu este problema noastră, este problema spitalului.”

Știți că banii din fundație, pe care trebuie să-i primim pentru returnarea TVA, nici pe aceia nu vor să ni-i dea de un an de zile și o să-i dăm în judecată. Așa ceva este imposibil. Mi se pare că este o mare demagogie”, a subliniat el.

Pe 17 iulie, Conducerea Spitalului „Marie Curie” din Capitală a decis să solicite scoaterea temporară din activitate a cinci locuri din secția de Terapie Intensivă Nou-născuți. Motivul: numărul insuficient de asistente medicale.