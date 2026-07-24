Un al doilea bebeluș care aștepta eliberarea unui loc la secția ATI de la "Marie Curie" a murit

Numărul de locuri din secția ATI pentru nou-născuți de la Spitalul "Marie Curie" a fost redus de la 27 la 22. Sursa foto: Getty Images

Un al doilea bebeluș dintre cei nouă aflați pe lista de așteptare pentru un loc la secția de Terapie Intensivă Neonatală de la Spitalul „Marie Curie” din București a murit. Copilul, aflat în prima săptămână de viață și diagnosticat cu o malformație cardiacă gravă, era internat în Bacău și nu a mai putut ajunge la București pentru a primi tratamentul de care avea nevoie, a precizat Antena 3 CNN.

Decesul său vine după ce un nou-născut din Constanţa a murit în timp ce se afla pe lista de aşteptare, după ce în secţia de ATI nou-născuţi a spitalului "Marie Curie" nu existau locuri libere.

Numărul de locuri din secția ATI pentru nou-născuți de la Spitalul "Marie Curie" a fost redus de la 27 la 22, după plecarea a opt asistente. Între timp, au fost deblocate 22 de posturi pentru asistenți medicali, însă ocuparea acestora și pregătirea personalului ar putea dura câteva luni sau chiar un an. Asistentele care au plecat aveau o pregătire de aproximativ 10 ani.

Secția ATI pentru nou-născuți de la Spitalul "Marie Curie" tratează cazuri grave, inclusiv copii cu malformații congenitale și afecțiuni oncologice, pulmonare sau cardiace, care necesită o atenție specială din partea cadrelor medicale.

În prezent, secția funcționează cu o asistentă medicală la patru-cinci copii. În cazul bebelușilor cu malformații grave sau afecțiuni pulmonare severe, ar fi nevoie de cel puțin două asistente pentru îngrijirea lor.

Guvernul a deblocat angajările la "Marie Curie"

Miercuri, după luni de zile în care medicii au strigat disperaţi că nu mai pot salva vieţi, Guvernul a deblocat, punctual, angajările.

"Am discutat cu domnul Cseke în cursul zilei de ieri, a refăcut memorandumul pentru această situaţie de criză de la Marie Curie, a trimis memorandumul în această dimineaţă, l-am avizat, l-a propus pe ordinea de zi suplimentarea Guvernului şi a fost aprobat", a declarat ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare.