Bebelușul care a murit din cauza lipsei de paturi la ATI, la "Marie Curie", era din Constanța. Transferul i-ar fi putut salva viaţa

Bebelușul care a murit din cauza lipsei de paturi la ATI, la "Marie Curie", era din Constanța / Sursa foto: Getty Images

Un nou-născut din Constanţa a murit pe lista de aşteptare, după ce în secţia de ATI nou-născuţi a spitalului "Marie Curie" nu existau locuri libere. Joi, Guvernul a deblocat 22 de posturi de asistente la spitalul din Bucureşti.

"Arătaţi-mi o ţară europeană care face ceea ce facem noi. De unul, am aflat că a murit între timp, n-am putut să-l luăm. Sunt mai mulţi care mor, sunt copii care nu acceptă, nu aşteaptă zile în şir", a declarat Cătălin Cîrstoveanu, şef secţie ATI Nou-Născuţi.

Este strigătul disperat al unui doctor care şi-a pus viaţa în slujba salvării de la moarte a copiilor noştri.

"Pe 11 iunie, în ciuda eforturilor medicilor, copilul a murit când era internat aici (la Spitalul Sf. Apostol Andrei din Constanţa). S-a încercat tot ce se putea, inclusiv transfer la Marie Curie din Bucureşti. Dar transferul a picat. A fost refuzat, pentru că secţia ATI a fost pe avarie din cauza lipsei de personal. Dacă era transferat în Capitală, poate azi trăia şi n-am mai fi vorbit despre un sistem medical romanesc aflat în colaps", a afirmat Cătălina Buzoianu, corespondent Antena 3 CNN.

Un copil care s-a născut cu o malformaţie gravă. Nimeni nu poate spune dacă ar fi trăit sau nu. Dar, un loc în cea mai avansată secţie de terapie intensivă pentru nou născuţi din ţară, i-ar fi adus o şansă în plus.

"Unii, din păcate, nu au şanse şi plângem şi noi odată cu părinţii. Este destul de greu, ele au plecat în principiu tot din cauza asta, a stresului, sunt zilnic presiuni, sunt foarte gravi toţi şi nu putem... Medicii au nevoie de noi în toate părţile", a spus Liana Staicu, asistentă Secţia TINN Spitalul Marie Curie.

Miercuri, Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti a aprobat restrângerea activităţii secţie de ATI nou-născuţi de la Marie Curie cu cinci paturi din cauza lipsei de personal.

"Cele 5 paturi înseamnă locuri vitale pentru bebeluşii cu malformaţii congenitale, părinţii se agaţă de orice speranţă şi aşteaptă un miracol. Printre cei aflaţi pe lista de aşteptare sunt bebeluşi cu şanse reale de vindecare, dar care nu primesc la timp dreptul de a fi salvaţi", a transmis Cristina Ştefan, cotespondent Antena 3 CNN.

Guvernul a deblocat angajările la "Marie Curie"

Miercuri, după luni de zile în care medicii au strigat disperaţi că nu mai pot salva vieţi, Guvernul a deblocat, punctual, angajările.

"Am discutat cu domnul Cseke în cursul zilei de ieri, a refăcut memorandumul pentru această situaţie de criză de la Marie Curie, a trimis memorandumul în această dimineaţă, l-am avizat, l-a propus pe ordinea de zi suplimentarea Guvernului şi a fost aprobat", a declarat ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare.

Dar problemele sunt mult mai multe şi mai mari. Nu doar în Capitală ci în toată ţara.

"De cât timp aveți această situație? O asistentă la șapte copilași? De când funcționăm și s-a deschis secția de un an, un an și dacă nu erau blocate posturile, probabil că n-ar fi fost situaţia. Da, problema este că acum posturile vacante nu mai pot fi acoperite", a afirmat Irina Mărgărint, şeful Secţiei de Chirurgie Cradiovasculară Marie Curie.

Chiar ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, atrage atenţia că decizia de astăzi a Guvernului din care şi el face parte nu rezolvă aproape nimic. Dar răspunsul este unul scurt: nu sunt bani.

"Pentru toate cele 7600 de posturi, impactul bugetar este semnificativ, de aceea am rugat Ministerul Sănătăţii şi premierul a făcut acelaşi lucru în şedinţa de Guvern de astăzi, astfel încât să nu perturbăm deja cheltuielile care sunt cuprinse în bugetul de stat", a mai spus ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare.

Dar, pentru ca pacienţii din toată ţara să poată fi trataţi corespunzător, numărul de asistenţi medicali care ar trebui să fie angajaţi este mult mai mare: 25 de mii.