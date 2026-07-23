Unul dintre bebelușii care așteptau un loc la ATI, la Spitalul "Marie Curie", a murit. "Nu am putut să îl luăm"

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat pentru Antena 3 CNN, că suplimentarea posturilor ar putea fi făcută printr-un Memorandum. sursa foto: Getty

Criza de la Spitalul de Urgență pentru Copii "Marie Curie" continuă, în timp ce zeci de bebeluși au nevoie de îngrijiri la Terapie Intensivă, iar numărul locurilor disponibile este limitat de lipsa personalului medical. Unul dintre cei nouă copii care așteptau eliberarea unui pat la ATI a murit între timp, potrivit medicului Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției de Terapie Intensivă. În acest context, Guvernul ar putea aproba joi un Memorandum pentru deblocarea posturilor din spital și pentru reluarea procedurilor de angajare.

Până când Memorandumul va fi aprobat iar procedurile de angajare vor începe, copiii continuă să aștepte un loc vital la secția de Terapie Intensivă.

Doctroul Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI de la Spitalul pentru Copii "Marie Curie", a precizat pentru Antena 3 CNN că unul dintre cei nouă copii care așteptau eliberarea unui loc a decedat.

"De unul am aflat că a murit între timp. Nu am putut să îl luăm. Când avem 22 pacienți, atunci suntem la maxim".

"Copiii nu mai au nicio șansă"

Întrebat ce șanse au copiii care așteaptă eliberarea unui loc, medicul a precizat:

"Evident că nu au șanse, evident că nu mai au nicio șansă pentru că oprim săptămâni în șir internările aici ca să ajungem să eliberăm cele cinci paturi pentru care nu avem asistente".

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat pentru Antena 3 CNN, că suplimentarea posturilor ar putea fi făcută printr-un Memorandum elaborat de Ministerul Sănătății, care să fie aprobat în ședința de guvern. Până la redactarea acestei știri, Memorandumul nu apărea însă pe ordinea de zi:

"În condițiile în care Ministerul Sănătății, dată fiind situația de criză de la "Marie Curie", pe care noi o înțelegem pe deplin, pregătește un memorandum care vizează această situație, e vorba de 22 de posturi, Ministerul de Finanțe îl va aviza pe loc. Memorandumul care este în analiză este unul care vizează 7.800 de posturi cu un impact bugetar important, pe care nu îl avem cuprins în bugetul acestui an și trebuie o analiză mult mai detaliată, cu distribuția acestor posturi, din prisma acestui filtru care este impactul.

Trebuie să despărțim o situație de criză imediată, de situația generală. Dacă transmite acest Memorandum astăzi putem să îl aprobăm mâine în ședința de guvern", a spus Alexandru Nazare.

Sanitas: E nevoie de 25.000 de posturi deblocate

Între timp, acesta a avizat Memorandumul Ministerului Sănătăţii pentru deblocarea a 22 de posturi la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Marie Curie".

Federația Sanitas a reacționat precizând că este nevoie de deblocarea a 25.000 de posturi în Sănătate: "Trebuie să moară oameni, de data asta copii, că să se deblocheze posturile în Sănătate!

Sunt peste 25 de mii de posturi ce trebuie deblocate URGENT în SĂNĂTATE. Necesarul este mult mai mare!".