Nazare spune că va aviza „pe loc” documentul care deblochează angajările la Spitalul „Marie Curie”: „Așteptăm acest memorandum”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat miercuri că va aviza „pe loc” documentul care deblochează angajările la Spitalul „Marie Curie” când Ministerul Sănătății îl va finaliza. Declarația vine după ce Secția ATI Neonatală a rămas fără opt asistenți, situație care a dus la suspendarea a cinci paturi. Nazare afirmă că memorandumul, care este analizat în prezent, vizează 7.800 de posturi și va avea „un impact bugetar important pe care nu îl avem cuprins în bugetul acestui an”.

„În condițiile în care Ministerul Sănătății, dată fiind situația de criză de la Marie Curie, pe care noi o înțelegem pe deplin, pregătește un memorandum care vizează această situație, e vorba de 22 de posturi, Ministerul de Finanțe îl va aviza pe loc.

În schimb, memorandumul care este în analiză, este un memorandum care vizează 7.800 de posturi, cu un impact bugetar important pe care nu îl avem cuprins în bugetul acestui an și necesită o analiză mult mai aprofundată, mult mai aprofundată pe toate zonele. Distribuția acestor posturi și, bineînțeles, în urma acestui filtru, văzut care este impactul.

Trebuie să despărțim o situație de criză imediată, importantă, de situația generală. Și cred că domnul ministru al Sănătății are în vedere aceste lucruri, pentru că le-am discutat deja.

Deci, în ipoteza în care transmite acest memorandum astăzi, putem să-l aprobăm mâine în ședința de guvern pentru Marie Curie, fără nicio problemă”, a explicat Nazare, la Digi24.

Nazare a spus că ședința de guvern de joi, 23 iulie, este „foarte importantă”.

„Bineînțeles, sigur, și celelalte cu prioritate, trecute prin filtrele de urgență ale Ministerului Sănătății, le vom discuta astfel încât să găsim soluții și pentru restul. De aceea, ședința de guvern de mâine este foarte importantă. Noi așteptăm acest memorandum și-l avizăm pe loc”, a spus el.

Ministrul interimar a adăugat că acest memorandum „nu a fost făcut pentru zona de criză”, ci ca un calup.

„Eu sunt convins că și premierul este de acord, numai că memorandumul n-a fost făcut pentru zona de criză, a fost făcut calup pentru cele 7.800. Dacă memorandumul cuprinde aceste posturi de care e absolută nevoie și e clar justificat de ce este nevoie, noi avizăm imediat, astfel încât să intre mâine în ședința de guvern”, a subliniat Nazare.

Șeful secției ATI nou-născuți de la Spitalul „Marie Curie”, Cătălin Cîrstoveanu, a spus, la Antena 3 CNN, că miercuri a fost preluat un singur copil și că este „ultimul pe care îl luăm astăzi până nu eliberăm cinci paturi”.

După plecarea unor asistente, posturile au rămas vacante, deoarece angajările în sistemul public sunt blocate prin ordonanță de urgență, iar spitalul a fost nevoit să scoată din activitate 5 paturi. Cîrstoveanu spune că „suntem în situația în care munca este insuportabilă pentru asistenți”.

Pe 17 iulie, Conducerea Spitalului „Marie Curie” din Capitală a decis să solicite scoaterea temporară din activitate a cinci locuri din secția de Terapie Intensivă Nou-născuți. Motivul: numărul insuficient de asistente medicale.