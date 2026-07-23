Guvernul a aprobat deblocarea a 22 de posturi la "Marie Curie”, după criza de la ATI care a blocat internarea unor nou-născuți

Din cauza măsurilor de austeritate și a blocării angajărilor, secția de Terapie Intensivă a rămas fără suficiente asistente. Foto: gov.ro

Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a aprobat, în ședința de joi, Memorandumul prin care vor fi deblocate 22 de posturi la Spitalul de Urgență pentru Copii "Marie Curie", în contextul crizei de personal care a dus la moartea unui bebeluș în timp ce aștepta eliberarea unui loc la ATI.

Din cauza măsurilor de austeritate și a blocării angajărilor, secția de Terapie Intensivă a rămas fără suficiente asistente, iar zeci de nou-născuți nu au putut fi internați.

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat că a avizat joi Memorandumul Ministerului Sănătăţii pentru deblocarea a 22 de posturi la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Marie Curie".

"Am transmis încă de ieri că, atunci când ne confruntăm cu o situaţie critică care afectează direct îngrijirea copiilor aflaţi în stare gravă, care au nevoie de asistenţă medicală complexă, Ministerul Finanţelor va sprijini de urgenţă soluţiile necesare", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Nazare, a afirmat miercuri, la Antena 3 CNN, că va aviza „pe loc” documentul care deblochează angajările la Spitalul „Marie Curie” când Ministerul Sănătății îl va finaliza.

Federația Sanitas a reacționat precizând că este nevoie de deblocarea a 25.000 de posturi în Sănătate: "Trebuie să moară oameni, de data asta copii, că să se deblocheze posturile în Sănătate!

Sunt peste 25 de mii de posturi ce trebuie deblocate URGENT în SĂNĂTATE. Necesarul este mult mai mare!".

Șeful secției ATI nou-născuți de la Spitalul „Marie Curie”, Cătălin Cîrstoveanu, a spus, la Antena 3 CNN, că miercuri a fost preluat un singur copil și că este „ultimul pe care îl luăm astăzi până nu eliberăm cinci paturi”. După plecarea unor asistente, posturile au rămas vacante, deoarece angajările în sistemul public sunt blocate prin ordonanță de urgență, iar spitalul a fost nevoit să scoată din activitate 5 paturi. Cîrstoveanu spune că „suntem în situația în care munca este insuportabilă pentru asistenți”.

„Lucrurile sunt așa de multă vreme. Atunci când asistentele noastre pleacă în concedii de maternitate, când intră în concedii medicale prelungite sau când, pur și simplu, își dau demisia, înainte se puteau angaja persoane în locul celor plecate, adică strict pe locurile acestora", a spus medicul.