Alexandru Nazare a avizat memorandumul Ministerului Sănătății pentru deblocarea celor 22 de posturi la Spitalul Marie Curie

1 minut de citit Publicat la 11:23 23 Iul 2026 Modificat la 11:29 23 Iul 2026

Nazare a precizat că a reuşit, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, să identifice cadrul administrativ necesar pentru deblocarea acestei situaţii / foto: Hepta

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a avizat joi memorandumul Ministerului Sănătăţii pentru deblocarea a 22 de posturi la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Marie Curie".

„Am avizat în această dimineaţă memorandumul MS pentru deblocarea celor 22 de posturi necesare într-o situaţie care impunea intervenţie urgentă. Documentul va fi discutat în şedinţa de Guvern de azi (joi, n.r.).

Am transmis încă de ieri că, atunci când ne confruntăm cu o situaţie critică care afectează direct îngrijirea copiilor aflaţi în stare gravă, care au nevoie de asistenţă medicală complexă, Ministerul Finanţelor va sprijini de urgenţă soluţiile necesare”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că a reuşit, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, să identifice cadrul administrativ necesar pentru deblocarea acestei situaţii.

Nazare a subliniat, însă, că trebuie făcută o distincţie clară între astfel de intervenţii punctuale, justificate de o situaţie absolut critică, şi solicitările generale de deblocare a mii de posturi în sistemul public.

„În astfel de cazuri, instituţiile trebuie să prioritizeze urgenţele şi să găsească soluţii rapide, în interesul celor afectaţi. În acelaşi timp, trebuie să facem o distincţie clară între astfel de intervenţii punctuale, justificate de o situaţie absolut critică, şi solicitările generale de deblocare a mii de posturi în sistemul public.

Situaţiile care privesc direct siguranţa oamenilor şi funcţionarea unor servicii medicale esenţiale trebuie soluţionate cu prioritate, în timp ce deciziile cu impact bugetar amplu trebuie analizate riguros şi fundamentate responsabil în actualul context economic al României", a mai precizat acesta.