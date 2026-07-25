Viktor Orban a venit în România să-l atace pe Peter Magyar și să acuze UE. Discurs virulent la Băile Tușnad: „Ungaria e noua Venezuela”

2 minute de citit Publicat la 12:35 25 Iul 2026 Modificat la 12:44 25 Iul 2026

Fostul premier maghiar Viktor Orban, la Băile Tușnad. Foto: Captură video/Facebook

Fostul premier maghiar Viktor Orban a atacat, sâmbătă, actuala conducere din Ungaria și a comparat țara sa cu Venezuela, într-un discurs rostit la Băile Tușnad.

Orban participă aici la ediţia cu numărul 35 a Universităţii de Vară, cunoscută sub denumirea de "Tusvanyos".

Viktor Orban s-a dezlănțuit la Tușnad: Ungaria este o noua Venezuela

„Ne-am trezit la o realitate nouă pe 13 aprilie (după alegerile legislative din 12 aprilie, când Orban și partidul FIDESZ au pierdut puterea, n.r.)

Credeam că e doar o glumă proastă. Iată că se întâmplă: nevasta se gândește să-și surprindă soțul, se îmbracă altfel, își face coafură nouă și vine acasă și îl întreabă: „Mă cunoști?”

Așa e și cu Ungaria. Se creează legi cu trimitere personală, ca anumiți oameni să fie excluși din politică, să nu mai poată candida.

Nu mai există democrație în Ungaria. S-a zis cu democrația.

Constituția e schimbată ca să fie schimbat președintele, să fie demisă Curtea Supremă, să fie demiși judecători.

Acest lucru se va termina și vom reveni la normalitate. Am mai văzut așa ceva în Ungaria. Am fost în SUA săptămâna trecută și am discutat și despre Ungaria. Le-am povestit și au râs.

Au zis că au văzut și ei așa ceva în America de Sud: un amalgam de comunism, autoritate politică și opresiune economică.

Sistemul din America Latină urmează să fie introdus în Europa.

Ungaria este o nouă Venezuela”, a afirmat fostul premier.

Viktor Orban: Doar comuniștii și Hitler au construit un asemenea sistem

Într-o comparație cu regimurile dictatoriale, Orban continuat spunând că „partidele din opoziție au fost interzise, poliția a făcut raiduri, au fost arestați politicieni, așa cum se întâmplă și în Ungaria acum”.

„Apoi au fost intimidați politicienii din opoziție. Numai comuniștii și Hitler au construit un asemenea sistem.

Este un virus politic radical și extins de rețele. Acest sistem s-a creat în Ungaria cu sprijinul Bruxelles-ului. Ar face mai bine dacă nu ar proceda așa. Dacă virusul ajunge și în alte țări occidentale, s-ar putea să le creeze probleme serioase.

Trebuie să luăm atitudine. În trecut, cenzura a funcționat. Marea majoritate a votanților Tisza (partidul premierului Peter Magyar, n.r.) continuă să trăiască în euforie.

Vitkor Orban: Sfârșitul întotdeauna înseamnă violență

Cred că vor câștiga mai mulți bani muncind mai puțin, cred că se uită la un film.

Acest film care seamănă cu sistemul comunist nu poate crea siguranță. Este foarte periculos.

Sfârșitul întotdeauna va implica agresiune. Asta se întâmplă în Ungaria. TISZA vrea un nou sistem al abuzului de putere.

După eliminarea FIDESZ, scopul e ca liderii noștri să fie excluși din politică”, a acuzat el.

La evenimentul de la Băile Tușnad participă actuali sau foşti parlamentari FIDESZ, reprezentanţi ai maghiarilor din România, Slovenia, Croaţia, Serbia sau Ucraina, profesori, publicişti, sociologi și jurnalişti.

Între figurile cu notorietate se numără Tőkés László, preşedintele Consiliul Naţional Maghiar din Transilvania, şi deputatul FIDESZ Németh Zsolt.

La evenimente nu au fost însă invitați actuali oficiali ai guvernului de la Budapesta, lucru care a stârnit nemulțumirea premierului Peter Magyar care a reclamat că evenimentul este organizat pe banii Ungariei.