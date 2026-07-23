Un bărbat a crezut că a dat lovitura când a cumpărat o casă. Când i-a deschis ușa, a avut un șoc și acum nu mai știe cum să scape de ea

Casa se află într-o zonă prosperă din Burlington, Connecticut, SUA FOTO: captură video YouTube/ WFSB 3

Un bărbat care a fost extrem de fericit când a câștigat cu un preț bun o licitație pentru o casă care făcea obiectul unei proceduri de executare silită a aflat că dacă o ofertă pare prea bună ca să fie adevărată, chiar așa și este, uneori.

Edward Marchion a cumpărat o casă din Connecticut la o licitație de executare silită în luna iunie, asumându-și un risc real pentru proprietatea situată în Burlington, o zonă prosperă, întrucât condițiile vânzării stipulau că ofertanții nu puteau inspecta interiorul casei.

Iar când Marchion a intrat pentru prima dată în locuință, după ce a câștigat licitația cu o ofertă de 525.000 de dolari pentru casa evaluată la 650.000 de dolari, a găsit în interior trei cadavre, potrivit Wall Street Journal. Descoperirea macabră a ajuns și subiect de știre la postul de televiziune WFSB 3.

Rămășițele scheletice ale celor două persoane care au fost identificate aparțin lui Sally Anne Cash, care ar fi împlinit 54 de ani luni, și fiului ei, Brian, care ar fi împlinit 23 de ani luna aceasta. Cea de-a treia victimă este încă supusă unor teste ADN pentru identificare. Cash cumpărase locuința în stil Cape Cod în 2019, împreună cu soțul ei, Paul.

Nu este clar cum au murit toți trei sau cât timp au rămas în interiorul casei. Poliția a declarat că decesele au fost un caz izolat, că nu a fost comisă nicio infracțiune și că nu există nicio amenințare pentru public. Testele au indicat, de asemenea, că nu existau semne de intoxicație cu monoxid de carbon.

„Nu știu dacă aș mai vrea casa după așa ceva”, a declarat Michael NeJaime, care locuiește în apropiere.

Marchion a cerut instanței să amâne finalizarea vânzării casei până la încheierea anchetei poliției.

Înainte de descoperirea macabră, licitația casei atrăsese aproximativ 20 de ofertanți, toți inspectând proprietatea atât cât au putut, doar din exterior. În general, în cadrul procedurilor de executare silită, locatarii au dreptul legal să rămână în casele lor și nu sunt obligați să permită accesul altor persoane în interior înainte de licitațiile publice.

După șase oferte, Marchion a fost declarat câștigătorul licitației și chiar a plătit un avans de 82.000 de dolari pentru a revendica proprietatea.

Casa are o suprafață de aproximativ 260 de metri pătrați și se află pe un teren de peste 0,8 hectare. Valoarea ei era de cel puțin două ori mai mare decât suma rămasă de achitat din ipotecă.

„De ce ar renunța cineva la așa ceva?”, a declarat pentru Journal Christopher Thogmartin, avocatul desemnat de instanță pentru a supraveghea licitația.

Dar lucrurile erau ciudate de ceva vreme. Documentele instanței arată că cei doi soți au încetat să-și plătească ipoteca de aproximativ 3.000 de dolari pe lună de la sfârșitul anului 2024. Acest lucru a determinat banca să depună o plângere pentru executare silită în august 2025, la care familia Cash nu a răspuns niciodată. Thogmartin a crezut că aceștia abandonaseră proprietatea.

Însă, cu puțin timp înainte de licitație, pe gazon au apărut în mod misterios pancarte pe care scria „nu intrați” și „proprietarul locuiește aici”.

Matt Turner, un locuitor din Burlington, a spus că încă nu-i vine să creadă că nimeni nu a verificat casa înainte de vânzare. „Părea genul de situație în care cineva ar fi intrat în casă și s-ar fi asigurat măcar că nu sunt cadavre înăuntru”, a spus el.